Măsuri speciale pentru referendumul din Rășinari privind exploatarea minieră de pe Valea Dobra

Localnicii sunt chemați să se pronunțe asupra proiectului de exploatare minieră de pe Valea Dobra.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu au stabilit măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a procesului electoral.

Potrivit IPJ Sibiu, forțele de ordine vor acționa în sistem integrat pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și intervenția rapidă în cazul unor eventuale incidente.

Ce măsuri vor lua polițiștii și jandarmii

Dispozitivul de ordine publică va avea în vedere protejarea transportului buletinelor de vot și al celorlalte materiale necesare votării, precum și asigurarea securității la secțiile de votare și la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Rășinari.

De asemenea, polițiștii și jandarmii vor asigura transportul urnei speciale și securitatea materialelor, documentelor și formularelor utilizate în procesul electoral.

Reprezentanții IPJ Sibiu precizează că personalul implicat în misiune nu va intra în contact cu materialele electorale. Acestea vor fi transportate cu vehicule care nu aparțin Ministerului Afacerilor Interne.

Recomandări pentru alegători

Forțele de ordine vor desfășura activități pentru prevenirea și combaterea încălcării legii și vor interveni în cazul sesizărilor sau incidentelor care ar putea afecta desfășurarea referendumului.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte prevederile legale și indicațiile polițiștilor și jandarmilor și să aibă un comportament responsabil pe întreaga durată a procesului electoral.

Referendumul local din 8 noiembrie 2026 vizează proiectul de exploatare minieră de pe Valea Dobra, din comuna Rășinari.

De ce are loc referendum în Rășinari

Referendumul local a fost organizat pe fondul controverselor generate de proiectul companiei Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium), care vizează deschiderea unei cariere de exploatare a rocilor magnezitice în zona Valea Dobra, din Rășinari.

Investiția, estimată la aproximativ 25 de milioane de euro pentru componenta minieră, ar urma să ocupe o suprafață de circa șapte hectare și face parte dintr-un proiect mai amplu de valorificare a resurselor de magneziu, care include și construirea unei uzine de procesare în altă locație.

În timp ce compania susține că proiectul ar putea aduce locuri de muncă și beneficii economice comunității, o parte dintre localnici și reprezentanți ai administrației se tem de efectele asupra mediului, turismului și tradițiilor din Mărginimea Sibiului.