Cele cinci proiecte europene de apărare acoperă domeniile prioritare pentru România. Ministrul Apărării: O formă concretă de participare la configurarea cooperării europene

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, s-a întâlnit vineri cu cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, la sediul ministerului.

Printre temele abordate, s-au numărat consolidarea capacității europene de apărare, operaționalizarea și dezvoltarea Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, dezvoltarea proiectelor europene de apărare de interes comun (European Defence Projects of Common Interest – EDPCI) la care România participă și implementarea instrumentului Security Action for Europe (SAFE).

În ceea ce privește operaționalizarea graduală a Hub-ului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, „a fost subliniat și rolul Ministerului Apărării Naționale (MApN) în sprijinirea dezvoltării proiectului, prin expertiză de specialitate și cooperare interinstituțională, cu respectarea caracterului civil al mecanismului și în complementaritate cu structurile și inițiativele NATO relevante pentru securitatea Mării Negre”, se arată în postarea publicată de MApN pe Facebook.

Importanța dezvoltării unui mecanism regional de cooperare

În acest context, a fost evidențiată și importanța dezvoltării unui mecanism regional de cooperare, care să contribuie la îmbunătățirea cunoașterii situației maritime, facilitarea schimbului de informații și consolidarea protecției infrastructurilor maritime critice, în contextul provocărilor de securitate actuale.

Cu privire la participarea României la cele cinci proiecte europene de apărare de interes comun (EDPCI), ministrul Ștefan-Radu Oprea a subliniat faptul că „acestea acoperă domeniile prioritare pentru România: apărare antiaeriană, drone și sisteme antidrone, securitate maritimă, supraveghere, spațiu și protecția Flancului Estic, iar includerea țării noastre în aceste proiecte reprezintă o formă concretă de participare la configurarea cooperării europene”.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu a încurajat România să acceseze fondurile europene destinate apărării și securității și a exprimat convingerea că țara noastră are deschiderea și oportunitatea să fie parte la procesul decizional european în regiunea Mării Negre.

Resurse pentru consolidarea securității și apărării statelor de pe Flancul Estic

De asemenea, ministrul Apărării Naționale a evidențiat necesitatea ca viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 să prevadă resurse adecvate pentru consolidarea securității și apărării statelor de pe Flancul Estic, în special a celor din regiunea Mării Negre.

Totodată, a fost discutată și importanța corelării investițiilor realizate prin SAFE cu necesitățile operaționale ale României, dar și cu obiectivele de consolidare a pregătirii pentru apărare, în complementaritate cu eforturile NATO, precum și etapele necesare pentru accesarea unor fonduri suplimentare rezultate din redistribuirea sumelor neutilizate în prima etapă a programului, cât și continuarea accesării pe componenta SAFE 2.