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„Nu o să-i hărțuiască nimeni”. Ce spune ministrul Dezvoltării despre proprietarii cu balcoane închise fără autorizație

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat vineri, la B1 TV, că proprietarii care și-au închis balcoanele în urmă cu mai mulți ani nu trebuie să întreprindă niciun demers în urma modificărilor legislative care au provocat controverse în spațiul public.
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Oana Antipa
06 nov. 2026, 20:41, Politic
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Ministrul a precizat că noile prevederi vizează lucrările realizate după intrarea în vigoare a legii și a anunțat emiterea unui ordin de ministru pentru clarificarea procedurilor.

„Oamenii trebuie să-și vadă de treabă. Nu o să-i hărțuiască nimeni”

Alexandru Stoica a explicat că ordinul a fost emis pentru a elimina neclaritățile privind aplicarea legislației, atât pentru cetățeni, cât și pentru administrațiile locale.

„Sâmbătă, când am anunțat public că voi remedia aceste lucruri, aseară a trebuit să emit un ordin ca să clarificăm, să venim cu niște precizări foarte clare pe lege. Bine că legea ne oferă oportunitatea să putem să venim cu acest ordin de ministru, să putem să dăm instrucțiunile foarte clare și către primării și către oameni, cum se aplică”, a declarat ministrul.

Acesta a insistat că situația balcoanelor închise în trecut nu trebuie confundată cu regulile pentru lucrările viitoare.

„Și mai ales în privința acestor balcoane. După cum știți, ele nu se aplică. Vorbim de pentru cei care și-au închis balcoanele mai vechi, de 5, 10, 15 ani, nu au nicio legătură.”

Ministrul a transmis că proprietarii nu vor fi supuși unor controale sau presiuni din partea autorităților locale pentru lucrările la care s-a referit.

„Oamenii trebuie să-și vadă de treabă. Nu o să-i hărțuiască nimeni în privința asta. Nici o primărie, absolut nimeni.”

Cum se vor închide balcoanele după intrarea în vigoare a noilor prevederi

Potrivit ministrului Dezvoltării, pentru lucrările efectuate în viitor va exista o procedură bazată pe notificarea primăriei și prezentarea documentației solicitate, fără necesitatea unei autorizații de construire, în condițiile descrise de acesta.

„Vorbim de acum încolo. De acum încolo, cine vrea să-și închidă un balcon, se duce cu notificarea la primărie, nici nu-i trebuie autorizație, primăriile instințează ce documente trebuie să aducă proiectantul de la arhitect și automat intră în legalitate. Dar asta vorbim de la intrarea legii în vigoare de acum încolo.”

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind regimul juridic al balcoanelor închise și obligațiile care le-ar putea reveni proprietarilor.

Ministrul a susținut că lucrările de închidere a balcoanelor au fost realizate frecvent pentru protejarea locuințelor împotriva condițiilor meteorologice și pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

„Da, unde au închis oamenii cu un balcon, cu un geam, termopanul unde ei să se ferească de frig, și de intemperii, să nu intre zăpada, să nu bată ploaia pe acel balcon, normal. Și bineînțeles și pentru partea de eficiență energetică. Termopanul acela la balcon mai ține și frigul, ca să nu mai consume oamenii, să nu se plătească atât de mult la întreținere.”

Ministrul spune că a verificat situația în apartamente din București

Alexandru Stoica a mai declarat că a mers vineri în teren, în București, pentru a discuta despre aplicarea regulilor și pentru a verifica dacă mesajul transmis de autorități a fost înțeles.

„Pot să spun că mă bucur că oamenii au înțeles mesajul că nu trebuie să facă absolut nimic. Chiar astăzi am mers în teren și am verificat câteva apartamente din București și oamenii chiar au înțeles mesajul. În sfârșit avem liniște și nu se întâmplă absolut nimic.”

În încheiere, ministrul a reiterat că persoanele care au balcoane închise de mai mulți ani nu trebuie să ia măsuri în urma clarificărilor anunțate.

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