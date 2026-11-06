Vienezii au avut parte de un concert-surpriză: Alexandra Căpitănescu a transformat hitul „Choke Me” într-un moment acustic la pian

De această dată, Alexandra Căpitănescu a ales o formulă muzicală diferită pentru piesa sa, renunțând la sonoritatea unei producții de scenă în favoarea unui moment acustic.

Artista a interpretat „Choke Me” cu acompaniament la pian, într-un cadru neconvențional, în afara unei săli de concerte sau a unui eveniment cu acces pe bază de bilet.

Momentul a fost conceput ca un recital-surpriză, oferindu-le celor care treceau prin spațiul respectiv ocazia de a descoperi muzica Alexandrei Căpitănescu într-o interpretare mai intimă.



A adus muzica în mijlocul oamenilor

Recitalul a fost realizat cu participarea unui membru al organizației neguvernamentale vieneze The Open Music Project, care a acompaniat-o pe artistă.

Organizația desfășoară inițiative muzicale în spații publice din Viena, punând în scenă recitaluri neanunțate, prin care muzica ajunge direct la oamenii aflați în oraș.

Astfel de evenimente propun o alternativă la concertele tradiționale, transformând locurile de tranzit și întâlnire în spații de expresie artistică.

Participarea Alexandrei Căpitănescu la un asemenea moment a adus piesa „Choke Me” mai aproape de publicul vienez, într-un format accesibil și spontan.