Kievul, în beznă și fără apă după atacurile Rusiei. Zelenski și primarul Klitschko se acuză reciproc

Disputa are loc în condițiile în care orașul, cu peste trei milioane de locuitori, se confruntă cu întreruperi severe ale alimentării cu electricitate și apă, relatează Reuters.

Kievul, afectat de pene de curent și întreruperi ale alimentării cu apă

Capitala Ucrainei se pregătește pentru o nouă iarnă de război, în timp ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice provoacă întreruperi de lungă durată ale serviciilor esențiale.

Generatoarele electrice au redevenit o prezență obișnuită pe străzile orașului, unde temperaturile se apropie de pragul înghețului, iar locuitorii așteaptă reluarea furnizării centralizate a căldurii.

Potrivit Reuters, alimentarea cu apă este întreruptă timp de mai multe ore în diferite zone ale capitalei, iar astfel de incidente sunt mai frecvente decât în anii precedenți.

Atacurile au vizat inclusiv podurile peste fluviul Nipru, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, provocând dificultăți suplimentare în trafic.

Întreruperile de electricitate au afectat în repetate rânduri și funcționarea metroului.

Situația este agravată de deficitul de sisteme și muniții de apărare antiaeriană, care limitează capacitatea Ucrainei de a intercepta rachetele și dronele lansate de Rusia.

Zelenski acuză administrația capitalei că nu s-a pregătit corespunzător

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația energetică din Kiev drept extrem de gravă, afirmând că orașul se confruntă cu cele mai mari dificultăți din țară.

Liderul ucrainean a atribuit criza atât atacurilor rusești, cât și unor deficiențe în pregătirile efectuate de autoritățile municipale înaintea sezonului rece.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a susținut că o parte dintre probleme reprezintă consecința neaplicării la nivel local a deciziilor privind pregătirea pentru iarnă.

Declarațiile sale au provocat o reacție dură din partea primarului Kievului.

Klitschko acuză guvernul că blochează măsurile pentru protejarea orașului

Vitali Klitschko a respins criticile președintelui și a acuzat autoritățile centrale că întârzie aprobarea unui plan destinat creșterii rezilienței infrastructurii capitalei.

În două declarații făcute vineri, edilul a calificat acuzațiile lui Zelenski drept manipulări repetate și a susținut că administrația prezidențială încearcă să îi submineze poziția.

Klitschko a afirmat că, prin obstacolele create administrației locale și prin lipsa sprijinului necesar, puterea centrală afectează capacitatea Kievului de a răspunde crizei.

Într-un interviu acordat postului public ucrainean Suspilne și publicat joi, primarul a mai declarat că solicitările sale de a discuta direct cu Zelenski despre problemele capitalei au rămas fără răspuns.

Un conflict politic mai vechi, reaprins în timpul războiului

Tensiunile dintre Zelenski și Klitschko nu sunt noi. Cei doi au avut mai multe dispute publice de la începutul invaziei ruse, inclusiv pe tema administrării adăposturilor antiaeriene.

Președintele criticase anterior autoritățile locale după moartea a trei persoane care încercaseră să se refugieze într-un adăpost încuiat.

Relația dintre primăria Kievului și administrația militară a capitalei, structură subordonată președintelui, reprezintă o altă sursă de tensiuni.

Recent, Zelenski a declarat că a discutat cu mai mulți foști oficiali de rang înalt despre posibilitatea preluării conducerii administrației militare a Kievului, însă niciunul nu a acceptat propunerea.

Șeful statului a recunoscut că există dificultăți de colaborare între primar și reprezentanții numiți de președinție, sugerând că Vitali Klitschko interpretează inițiativele de reorganizare drept tentative de înlocuire a sa.

Klitschko conduce Kievul din 2014, iar Zelenski a devenit președinte în 2019. Ambii au rămas în funcții în condițiile în care organizarea alegerilor este interzisă în Ucraina pe durata legii marțiale.

Noua dispută politică are loc într-un moment critic pentru locuitorii capitalei, confruntați cu perspectiva unei ierni marcate de atacuri asupra infrastructurii energetice și de întreruperi repetate ale serviciilor publice.