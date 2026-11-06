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Atacurile Rusiei au provocat noi pene de curent în Ucraina. Șapte regiuni sunt afectate, iar situația este critică în zona Kievului

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au provocat noi întreruperi ale alimentării cu energie electrică în șapte regiuni ale țării, în timpul nopții și vineri dimineață.
Atacurile Rusiei au provocat noi pene de curent în Ucraina. Șapte regiuni sunt afectate, iar situația este critică în zona Kievului
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
06 nov. 2026, 11:32, Știri externe
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Cea mai dificilă situație este în regiunea capitalei Kiev, unde avariile provocate rețelei electrice impun în continuare restricții de consum, a anunțat adjunctul ministrului ucrainean al Energiei, Artem Nekrasov, citat de Reuters.

Regiunile afectate sunt Vinnița, Dnipropetrovsk, Jitomir, Zaporojie, Kiev, Harkiv și Cernihiv.

Potrivit oficialului ucrainean, echipele de intervenție continuă să lucreze pentru remedierea avariilor produse în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice. Cu toate acestea, amploarea pagubelor face necesară menținerea unor restricții la nivelul rețelei electrice.

„Situația rămâne cea mai dificilă în regiunea capitalei”, a declarat Artem Nekrasov.

Noile întreruperi de energie electrică vin în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat în ultimele zile alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ale țării.

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