Republica Moldova vrea să introducă vize pentru ruși și belaruși

Republica Moldova va introduce vize pentru cetățenii ruși și belaruși. Potrivit TV8, premierul moldovean Vasile Țofan a declarat că, deocamdată, nu a fost stabilită o dată exactă.

„Noi vrem să continuăm parcursul european. Nu sunt gata să dau o dată. Dacă normele UE o impun, eu cred că trebuie să luăm deciziile care ne permit să avansăm în procesul de integrare europeană”, a explicat șeful guvernului.

Este cert că Moldova își va alinia politica națională în materie de vize cu reglementările UE. Acest lucru înseamnă, printre altele, eliminarea regimului de scutire de viză pentru cetățenii unor țări, inclusiv Rusia și Belarus.

Raportul Comisiei Europene arată că Republica Moldova mai are de aliniat regimul de vize în cazul a 11 state. În afară de Rusia și Belarus, pe listă sunt Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, Qatar, Tadjikistan, Turcia, Uzbekistan și Vanuatu. Cetățenii acestor state pot intra în prezent fără viză în Republica Moldova.

Relațiile dintre Moldova și Rusia, la pământ

Introducerea vizelor va deteriora și mai mult relațiile dintre Republica Moldova și Rusia. În prezent, acestea sunt extrem de tensionate din cauza apropierii conducerii de la Chișinău de UE.

Războiul din Ucraina și desele incidente provocate de drone pe teritoriul moldovean au provocat crize diplomatice. Militarii ruși din Transnistria, războiul hibrid și campaniile de dezinformare au tensionat la maximum relațiile dintre cele două țări.