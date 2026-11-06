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Un diplomat român, desemnat consilier al președintelui Adunării Generale a ONU pentru reforma organizației. Cine este Cornel Feruță

Cornel Feruță, reprezentantul permanent al României la ONU, a fost desemnat consilier al președintelui Adunării Generale a ONU pentru reforma organizației, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Un diplomat român, desemnat consilier al președintelui Adunării Generale a ONU pentru reforma organizației. Cine este Cornel Feruță
Cornel Feruță. Sursa foto: Facebook/România în ONU
Iulian Moşneagu
06 nov. 2026, 11:29, Politic
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Desemnarea a avut loc pe 3 noiembrie 2026, iar în noua funcție diplomatul român va facilita dialogul dintre președintele celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Khalilur Rhaman, din Bangladesh, statele membre ale organizației și alți actori implicați în eforturile de creștere a eficienței și eficacității ONU, potrivit MAE.

„Această numire reflectă expertiza profesională și contribuția substanțială a ambasadorului român la ONU la procesele vizând revitalizarea Adunării Generale și reforma organizației globale, precum și profilul consolidat și recunoscut al României, de susținător al multilateralismului eficient, având în centru ONU”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Cine este Cornel Feruță

Cornel Feruță este diplomat de carieră din 1998 și deține rangul diplomatic de ambasador.

Începând din septembrie 2013, acesta a activat în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), unde a ocupat mai multe funcții de conducere, inclusiv pe cea de director general interimar, între 25 iulie și 2 decembrie 2019.

Anterior, în perioada 2012-2013, a fost director general pentru afaceri politice și director politic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În 2012, a ocupat pentru scurt timp și funcția de director de cabinet al prim-ministrului României.

Între 2007 și 2012, Cornel Feruță a fost ambasador și reprezentant permanent al României la AIEA, ONU și alte organizații internaționale cu sediul la Viena.

Diplomatul a îndeplinit și mai multe funcții în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), inclusiv pe cea de președinte al Comitetului Economic și de Mediu, în 2009.

Cornel Feruță a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității București și a obținut, ulterior, o diplomă de masterat în relații internaționale.

Cornel Feruță vorbește fluent limbile engleză și franceză.

Este căsătorit și are trei copii.

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