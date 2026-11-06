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„Plata a 3,4 miliarde de euro riscă să fie suspendată”. Un europarlamentar PSD anunță stadiul negocierilor pentru PNRR

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, explică stadiul negocierilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind PNRR.
„Plata a 3,4 miliarde de euro riscă să fie suspendată”. Un europarlamentar PSD anunță stadiul negocierilor pentru PNRR
Sursa: Instagram Victor Negrescu
Coralia Frigea
06 nov. 2026, 11:54, Politic
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Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, spune că situația recuperării banilor din PNRR este gravă și atrage atenția asupra faptului că România riscă să piardă 3,4 miliarde de euro, doar în urma investițiilor nefinalizate corespunzător.

„Sunt 38 de jaloane și ținte cu probleme. Unele investiții au fost realizate, dar nu au fost prezentate Comisiei Europene documentele corespunzătore. Alte reforme nu au fost finalizate. Este o situație gravă, care trebuie explicată transparent și pentru care trebuie asumate responsabilități”, a explicat europarlamentarul social-democrat, printr-o postare pe Facebook.

„Prioritatea mea este să salvăm cât mai mulți dintre acești bani”

În calitate de raportor al Parlamentului European pentru implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență, Negrescu spune că negocierile sunt încă în desfășurare, iar reprezentanții României speră să poată salva cât mai mulți din banii europeni.

„Prioritatea mea este să salvăm cât mai mulți dintre acești bani. În spatele acestor sume sunt proiecte de care oamenii au nevoie și fonduri indispensabile pentru situația bugetară actuală”, a mai declarat Victor Negrescu.

Inclusiv mai multe reforme, aferente unor jaloane importante din PNRR, nu au fost finalizate. Legea Salarizării este una dintre ele, însă și la Legea Integrității sunt încă discuții, după ce PNL și USR au trimis o scrisoare către comisarii europeni.

„Există încă posibilitatea unor clarificări, a transmiterii documentelor justificative și a contestării eventualelor suspendări. Marja de negociere este limitată, dar trebuie folosită până la capăt”, a concluzionat social-democratul.

Următoarele fonduri europene pe care România le va primi de la Bruxelles sunt cele provenite din bugetul Uniunii, care este discutat acum de oficiali.

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