Victor Negrescu și un eurodeputat german condamnă atacurile liderei AfD la adresa românilor: „Asemenea acuzații colective sunt inacceptabile”

Victor Negrescu și René Repasi, liderul delegației germane SPD din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, au calificat afirmațiile liderei AfD drept rasiste și xenofobe.

„Condamnăm ferm declarațiile rasiste și xenofobe ale liderei partidului extremist AfD, Alice Weidel, care îi acuză în mod generalizat pe cetățenii străini că ar abuza de sistemul de asistență socială din Germania. Asemenea acuzații colective sunt inacceptabile. Ele stigmatizează comunități întregi, subminează încrederea reciprocă dintre cetățenii europeni și ignoră contribuția semnificativă a cetățenilor străini, inclusiv a celor proveniți din alte state europene, la societatea și economia germană”, au transmis cei doi eurodeputați.

Reacția vine după ce Alice Weidel a susținut, într-o postare publicată pe platforma X, că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc” sistemul social german.

Peste 900.000 de români trăiesc în Germania

În declarația comună, Negrescu și Repasi au arătat că peste 900.000 de cetățeni români trăiesc în Germania, unde lucrează în spitale, centre de îngrijire, construcții, agricultură, industrie și în mediul de afaceri.

Cei doi au subliniat că românii plătesc taxe, contribuie la sistemul de asigurări sociale și susțin funcționarea serviciilor publice esențiale.

„Românii care muncesc în Germania nu reprezintă o povară pentru această țară. Ei contribuie la succesul său economic și social. Libera circulație este una dintre realizările fundamentale ale integrării europene. Este un drept de care beneficiază în egală măsură cetățenii români, germani și ceilalți cetățeni europeni, nu un privilegiu care poate fi pus sub semnul întrebării în funcție de naționalitate”, se arată în declarație.

Eurodeputații au precizat că eventualele abuzuri privind prestațiile sociale trebuie combătute pe baza dovezilor, prin controale eficiente și prin aplicarea egală a legii.

Totodată, Negrescu și Repasi au solicitat consolidarea cooperării europene pentru protejarea lucrătorilor care își exercită dreptul la liberă circulație și asigurarea unor condiții de muncă echitabile.

„Germania și România sunt parteneri, nu competitori. Cetățenii noștri merită respect, nu suspiciune. Respingem acuzațiile generalizate la adresa comunității românești sau a altor comunități din Germania, formulate exclusiv pe criterii de naționalitate. Europa devine mai puternică atunci când cetățenii săi sunt tratați cu demnitate, indiferent de naționalitate. Vom continua să apărăm împreună acest principiu”, au transmis cei doi europarlamentari.