AUR se distanțează de AfD: Ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate, o formă de ridicol politic

Petrișor Peiu a reacționat în urma declarațiilor despre români făcute de Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD). Aceasta a spus că „migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

„Ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate, dar și o formă rară de ridicol politic. Este un neadevăr pentru că românii din Germania nu jefuiesc pe nimeni și cu atât mai puțin statul german. Ei muncesc cinstit și în domenii cât se poate de variate ale economiei germane.

Este o nedreptate pentru că este atacată o întreagă comunitate, lăsând impresia că singura și marea problemă a finanțelor publice de acolo o reprezintă ajutoarele sociale pe care le încasează părinții copiilor români, cu o pondere de sub o milionime din cheltuielile publice”, a transmis liderul AUR pe Facebook.

Petrișor Peiu: doamna Weidel trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză

Petrișor Peiu a mai transmis că este vorba despre „o formă rară de ridicol politic” deoarece Weidel îi critică pe imigranți deși trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză.

„Este o formă rară de ridicol politic, pentru că doamna Weidel trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză, în vreme ce condamnă jaful comis de români. Pentru un politician care își afirmă atașamentul pentru drepturile și libertățile fundamentale, este inadmisibil să vorbească despre vinovății colective.

Un jaf poate fi comis de Ionescu și de Popescu, dar nu de o întreagă comunitate. De asemenea, a declara război unei naționalități este o formă gravă de negare a fundamentelor lumii contemporane: românii sunt la fel de buni sau de răi precum germanii, chinezii sau sri-lankezii”, a mai scris Peiu care i-a cerut lui Weidel „să recunoască greșeala și nedreptatea și să le repare.”

Ce a spus lidera AfD despre români

Declarațiile despre românii stabiliți în Germania au fost făcute pe 28 octombrie.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a scris Alice Weidel pe platforma X.

Lidera AfD a distribuit și un material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR, care prezintă situația unor imigranți din România și Bulgaria, precum și posibile abuzuri în accesarea ajutoarelor sociale din Germania.

Ce este AfD

AfD este un partid de opoziție din Germania care în ultima vreme a câștigat câteva alegeri locale și a urcat foarte mult în sondajele naționale. Unele cercetări susțin că ar putea câștiga alegerile parlamentare. În sondaje, AfD este pe prima poziție la nivel național, cu aproximativ 28% – 30% din intențiile de vot, depășind blocul conservator CDU/CSU.

AfD este un partid de extremă dreapta care se opune politicilor progresiste și centralizării UE. De asemenea, este împotriva imigrației și propune o apropiere de Rusia prin reluarea schimburilor comerciale cu Moscova și prin renunțarea la ajutorul acordat Ucrainei.

Relația AUR-AfD

AUR s-a raportat la AfD ca la un aliat având în vedere că ambele partide considerate suveraniste au ideologii comune naționaliste, eurosceptice și anti-imigrație. Contradicția apare în ceea ce privește aplicarea strategiilor.

În discursul său anti-imigrație, AfD vizează frecvent marea comunitate de români din Germania. Aproximativ 900.000 de români trăiesc în Germania, potrivit unor statistici.