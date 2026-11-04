Prima pagină » Politic » Ghigiu: 70% dintre românii apți de muncă din Germania contribuie la economie. „Nu jefuiesc bugetul”

Ghigiu: 70% dintre românii apți de muncă din Germania contribuie la economie. „Nu jefuiesc bugetul”

Aproape 903.000 de români trăiesc în Germania, iar 70% dintre cei apți de muncă participă la economia țării, susține ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, care îi răspunde liderei AfD, Alice Weidel, după acuzațiile la adresa comunității românești.
Ministrul Investițiilor, despre ținta de deficit: Comisia Europeană și specialiștii nu mai au încredere în noi
Ministrul Investițiilor, despre ținta de deficit: Comisia Europeană și specialiștii nu mai au încredere în noi
Rețea de corupție la Sibiu: șapte polițiști și alți doi suspecți, reținuți. Mita ajungea la 2.000 de euro
Rețea de corupție la Sibiu: șapte polițiști și alți doi suspecți, reținuți. Mita ajungea la 2.000 de euro
Luca Niculescu s-a întâlnit cu investitorii străini. Relansarea economiei, principalul obiectiv al Executivului
Luca Niculescu s-a întâlnit cu investitorii străini. Relansarea economiei, principalul obiectiv al Executivului
Tone de plumb topite ilegal la Sibiu, inclusiv pentru uși de radiologie. Amenzi de 255.000 de lei și confiscări masive
Tone de plumb topite ilegal la Sibiu, inclusiv pentru uși de radiologie. Amenzi de 255.000 de lei și confiscări masive
Elena Lasconi intervine în forță într-un bloc din Câmpulung | Peste 30 de pisici ridicate și patru remorci de mizerie evacuate
Elena Lasconi intervine în forță într-un bloc din Câmpulung | Peste 30 de pisici ridicate și patru remorci de mizerie evacuate
Maria Miron
04 nov. 2026, 20:47, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul social-democrat Mihai Alexandru Ghigiu a criticat declarațiile copreședintei partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), care i-a acuzat pe românii stabiliți în Germania că „jefuiesc” sistemul de protecție socială.

Ghigiu: Românii plătesc taxe și contribuie la economia Germaniei

Într-un videoclip publicat miercuri pe rețelele sociale, Mihai Alexandru Ghigiu a precizat că astfel de declarații slăbesc coeziunea europeană și alimentează nemulțumirile și polarizarea în societate.

„Românii din Germania plătesc taxe de ani de zile, contribuie la bugetul Germaniei, nu-l jefuiesc și cred că de la această realitate trebuie să plecăm”, a transmis ministrul.

Acesta a amintit că românii lucrează în diferite industrii, conduc afaceri, profesează ca medici sau contribuie la dezvoltarea economiei germane în sectorul IT.

„Toți acești români și toți acești cetățeni europeni au dreptul de a fi respectați pentru că își aduc contribuția la dezvoltarea societății și comunității în care trăiesc”, a spus Ghigiu.

70% dintre românii apți de muncă participă la economia Germaniei

Ministrul a prezentat și cifre privind comunitatea românească din Germania. Potrivit acestuia, din cei aproximativ 903.000 de români care trăiesc în această țară, 70% dintre cei apți de muncă participă la economie, un procent comparabil cu cel al cetățenilor germani și mai mare decât în cazul altor comunități de migranți.

Ghigiu a menționat că aceste date arată contribuția românilor la bugetul german și contrazic acuzațiile generalizate formulate de lidera AfD.

Acuzațiile liderei AfD la adresa românilor

Pe 28 octombrie, Alice Weidel a publicat un mesaj pe platforma X în care a acuzat că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc” sistemul social german.

Lidera partidului german de extremă dreapta AfD a făcut referire la situația din orașul Magdeburg, unde cheltuielile asociate cetățenilor români ar fi ajuns la trei milioane de euro anual, de 20 de ori mai mult decât în urmă cu aproximativ un deceniu.

Weidel a enumerat alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale și serviciile medicale și a cerut schimbarea politicii germane privind migrația.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
🚨 Rezultatele alegerilor în SUA. Trump pierde puterea. Congresul american se colorează în albastru. Democrații preiau Senatul și Camera Reprezentanților. Ce curse electorale rămân incerte
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor