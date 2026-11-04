Ghigiu: 70% dintre românii apți de muncă din Germania contribuie la economie. „Nu jefuiesc bugetul”

Ministrul social-democrat Mihai Alexandru Ghigiu a criticat declarațiile copreședintei partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), care i-a acuzat pe românii stabiliți în Germania că „jefuiesc” sistemul de protecție socială.

Ghigiu: Românii plătesc taxe și contribuie la economia Germaniei

Într-un videoclip publicat miercuri pe rețelele sociale, Mihai Alexandru Ghigiu a precizat că astfel de declarații slăbesc coeziunea europeană și alimentează nemulțumirile și polarizarea în societate.

„Românii din Germania plătesc taxe de ani de zile, contribuie la bugetul Germaniei, nu-l jefuiesc și cred că de la această realitate trebuie să plecăm”, a transmis ministrul.

Acesta a amintit că românii lucrează în diferite industrii, conduc afaceri, profesează ca medici sau contribuie la dezvoltarea economiei germane în sectorul IT.

„Toți acești români și toți acești cetățeni europeni au dreptul de a fi respectați pentru că își aduc contribuția la dezvoltarea societății și comunității în care trăiesc”, a spus Ghigiu.

70% dintre românii apți de muncă participă la economia Germaniei

Ministrul a prezentat și cifre privind comunitatea românească din Germania. Potrivit acestuia, din cei aproximativ 903.000 de români care trăiesc în această țară, 70% dintre cei apți de muncă participă la economie, un procent comparabil cu cel al cetățenilor germani și mai mare decât în cazul altor comunități de migranți.

Ghigiu a menționat că aceste date arată contribuția românilor la bugetul german și contrazic acuzațiile generalizate formulate de lidera AfD.

Acuzațiile liderei AfD la adresa românilor

Pe 28 octombrie, Alice Weidel a publicat un mesaj pe platforma X în care a acuzat că tot mai mulți migranți din România „jefuiesc” sistemul social german.

Lidera partidului german de extremă dreapta AfD a făcut referire la situația din orașul Magdeburg, unde cheltuielile asociate cetățenilor români ar fi ajuns la trei milioane de euro anual, de 20 de ori mai mult decât în urmă cu aproximativ un deceniu.

Weidel a enumerat alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale și serviciile medicale și a cerut schimbarea politicii germane privind migrația.