MAE reacționează după declarațiile șefei AfD despre românii din Germania: Respingem folosirea lor în scop politic

MAE a transmis, miercuri, că urmărește toate declarațiile publice relevante referitoare la comunitățile românești din străinătate, inclusiv din Germania. Poziția vine după ce Alice Weidel, președinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german.

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania. Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori”, transmite MAE.

Totodată, ministerul „respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”.

Reprezentanții MAE subliniază și rolul dialogului diplomatic în astfel de situații.

„Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii”, mai arată instituția.

Alice Weidel i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social german

Reacția MAE vine după declarațiile făcute pe 28 octombrie de Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), referitoare la românii stabiliți în Germania.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a scris Weidel pe platforma X.

Lidera AfD a distribuit și un material despre un documentar realizat de televiziunea publică regională MDR, care prezintă situația unor imigranți din România și Bulgaria, precum și posibile abuzuri în accesarea ajutoarelor sociale din Germania.