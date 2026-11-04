Nicușor Dan avertizează că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase regiuni. Ce a discutat cu oficialul american Elbridge Colby

Șeful statului a anunțat, într-o postare pe Facebook, că discuțiile cu reprezentantul administrației americane au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, riscurile generate de războiul din Ucraina și necesitatea consolidării cooperării transatlantice.

„Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a mulțumit Statelor Unite pentru contribuția la securitatea României și a reafirmat angajamentul Bucureștiului față de Parteneriatul Strategic bilateral.

Acesta a subliniat rolul României în descurajarea amenințărilor regionale și în susținerea prezenței strategice americane în zona Mării Negre.



„România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride”

Nicușor Dan a atras atenția asupra diversificării amenințărilor la adresa securității naționale, care nu se limitează la riscurile militare convenționale.

„România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare”, a precizat președintele.

Potrivit acestuia, situația din Marea Neagră s-a deteriorat considerabil pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a avertizat șeful statului.

România solicită consolidarea prezenței economice și militare americane

Președintele a evidențiat eforturile și resursele alocate de România pentru gestionarea amenințărilor, în special în ceea ce privește libertatea de navigație și protejarea infrastructurii energetice critice.

Nicușor Dan a insistat asupra importanței continuării sprijinului american și a cooperării cu aliații NATO, într-un context regional marcat de instabilitate.

„În același timp, contăm pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților noștri. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”, a transmis președintele.