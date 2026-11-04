MAI revine: Remorcher la un pas de scufundare în Marea Neagră, în apropiere de Neptun. Intervenție pentru salvarea a șapte marinari

UPDATE 8:50 MAI revine: Remorcherul s-a aflat în pericol de scufundare

În informarea inițială, de la ora 6:35, MAI a transmis că remorcherul s-ar fi scufundat în Marea Neagră în urma coliziunii.

La ora 8:50, MAI a revenit asupra textului, spunând că remorcherul s-a aflat în pericol de scufundare. Atașăm mai jos captură foto cu modificarea.

Știrea inițială:

Un remorcher s-a scufundat miercuri dimineață în Marea Neagră, în apropierea localității Neptun, anunță MAI. Acesta ar fi intrat în coliziune cu nava MENTOR, pe care o remorca, după ce legăturile s-au rupt.

„În această dimineață, 4 noiembrie 2026, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă la o operațiune de căutare și salvare a șapte marinari, cetățeni turci, aflați la bordul unui remorcher care s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea localității Neptun. Remorcherul AYAZ BEY, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava MENTOR, sub pavilion Antigua și Barbuda”, a transmis MAI.

Totul s-a întâmplat după ce remorcherul AYAZ BEY, împreună cu remorcherul RAMAZAN BEY, efectua o operaţiune de remorcare a navei MENTOR, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinaţia Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

„În cursul nopții, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul AYAZ BEY a intrat în coliziune cu nava remorcată și s-a scufundat”, a precizat MAI.

Căutări pentru salvarea a șapte marinari turci

În aceste condiții, MAI a demarat operațiunile de căutare și salvare a șapte marinari, cetățeni turci. Au fost mobilizate două nave ale MAI, una aparținând Poliției de Frontieră – Garda de Coastă și cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La intervenție participă și nava SAR ARES a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Operațiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC).

Până la ora redactării știrii, trei membri ai echipajului au fost preluați de Remorcherul ODIN, sub pavilion olandez și urmează să fie transportați către portul Mangalia pentru a fi debarcați.

Celelalte patru persoane au refuzat evacuarea, declarând că nu au nevoie de asistență. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat.