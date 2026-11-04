Un criminal condamnat pe viață în SUA a evadat din închisoare și a fost prins după nouă zile. Cadavrul victimei fusese ascuns sub casa sa

Morley ispășea o condamnare pentru uciderea colegului său de muncă, Cody Birchfield, dispărut în februarie 2022, scrie CNN. Trupul victimei a fost descoperit câteva săptămâni mai târziu, într-o cutie ascunsă sub locuința criminalului. Bărbatul fusese găsit vinovat de omor de gradul întâi, furt prin efracție în formă agravată, distrugerea probelor și alte infracțiuni.

A tăiat gardul închisorii, iar gardienii au descoperit evadarea cu întârziere

Morley a fugit pe 25 octombrie din penitenciarul Northwest Correctional Complex, situat în localitatea Tiptonville, Tennessee. Imaginile camerelor de supraveghere au arătat că deținutul a ajuns în exteriorul clădirii, a tăiat gardurile de securitate și s-a ascuns în apropierea bucătăriei penitenciarului, printre paleți și containere.

La verificarea de seară, un alt deținut le-a spus gardienilor că în celulă se aflau două persoane, deși Morley dispăruse deja. Personalul a confirmat lipsa acestuia abia două ore mai târziu. Autoritățile locale și cele statale au fost anunțate cu alte câteva ore întârziere.

🚨 MANHUNT ALERT 🚨

Jacob Allen Morley, 28, has ESCAPED a Tennessee prison while serving a LIFE sentence for first-degree MURDER.

He vanished from Northwest Correctional Complex in Lake County after cutting through the perimeter fence. Surveillance caught him calmly stealing a white Ford F-350 work truck marked Lindamood Planting Company just after 1 a.m. That truck was later found ABANDONED in Marion, Illinois.

Hours later… an armed man in full camouflage with a red beard walked into the Bank of Deerfield in Wisconsin, restrained two employees at gunpoint, took cash, and fled in a stolen Lincoln.

Local sheriffs have NOT ruled Morley out as the suspect.

He is still on the loose.

Reward is now over $17,000.

If you see him, do NOT approach. Call 911 immediately.

This man is considered extremely dangerous. — CONSTITUTION X 🇺🇸 (@ConstitustionX) October 31, 2026

Între timp, evadatul furase o camionetă Ford F-350 și ajunsese în Illinois, la peste 200 de kilometri de închisoare. Vehiculul a fost găsit abandonat în apropierea orașului Marion. De acolo, polițiștii i-au pierdut urma timp de opt zile.

Un bilet cu scuze, găsit lângă a doua camionetă furată

Ancheta a avansat după ce polițiștii au primit informații că Morley s-ar fi ascuns într-o magazie aflată într-o zonă de vânătoare din Illinois. În apropiere fusese furată o altă camionetă, iar proprietarul a descoperit un bilet scris de mână.

Evadatul își cerea scuze pentru furt și transmitea un mesaj pentru mama sa: să i se spună că o iubește. Detaliile din scrisoare le-au permis anchetatorilor să confirme că Morley luase vehiculul. Camioneta a fost identificată ulterior pe o autostradă din Missouri, cu ajutorul camerelor de recunoaștere a numerelor de înmatriculare și al unui dispozitiv de localizare.

Poliția a mobilizat mai multe echipaje, iar un elicopter a urmărit deplasarea suspectului în apropiere de Kansas City. Morley a încercat să părăsească șoseaua, dar vehiculul s-a împotmolit. Un polițist l-a reținut fără incidente, marți, în jurul orei locale 11:30. În camionetă au fost descoperite trei arme de foc furate.

Familia victimei, tulburată de vestea evadării

Evadarea a provocat îngrijorare în comunitățile unde Morley ar fi putut ajunge. Autoritățile îl incluseseră pe lista celor mai căutați fugari și oferiseră o recompensă de 17.500 de dolari pentru informații care să ducă la capturarea sa.

Pentru familia lui Cody Birchfield, vestea a redeschis suferința provocată de crimă. Sora victimei, Carrie Norman, a declarat că aflarea evadării i-a readus în minte toate emoțiile trăite după moartea fratelui său. Morley urmează să fie acuzat de evadare, furt și distrugere de bunuri în Tennessee. Procurorii au anunțat că ar putea primi acuzații suplimentare și în Illinois și Missouri.