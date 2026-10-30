Deținută condamnată la moarte în SUA, după o execuție eșuată: „M-am trezit confuză și cu dureri” | Ce a pățit Christa Pike

„Nu a mai existat niciun moment din acea noapte în care să nu fi simțit dureri”, a declarat Christa Pike, citată de BBC.
Aceasta a descris suferințele fizice și psihice cu care se confruntă în continuare:
„Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă mă chinui să vorbesc. Și durerea nu este doar fizică. Am durere în minte și în suflet”.
Pike a fost externată din spital la sfârșitul lunii trecute și transferată înapoi la închisoarea în care se află de aproximativ 30 de ani.
Se crede că este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.
„Mă recuperez și știu că devin mai puternică. Dar vindecarea nu este același lucru cu a fi bine”, a mai transmis femeia.
Avocații săi au precizat anterior că, în urma tentativei de execuție, Pike a suferit de pneumonie, a avut umflături importante la nivelul brațelor și nu putea să înghită.
Christa Pike avea 18 ani când a ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.
Alături de iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, femeia a bătut-o și torturat-o pe victimă, pe care cei doi o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională destinată tinerilor cu venituri mici.
Shipp a scăpat de pedeapsa cu moartea deoarece era minor în momentul comiterii crimei.
El se află în continuare în închisoare.
Pike a recunoscut că nu se gândise la posibilitatea de a supraviețui tentativei de execuție și a criticat modul în care autoritățile au gestionat procedura.
„Nu m-am gândit la viața de dincolo de acea noapte și sunt profund rănită de incompetența care a pus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a declarat ea.
În urma incidentului, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile programate pentru restul anului și a dispus o analiză independentă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
Întrebat de jurnaliști dacă Christa Pike ar putea fi supusă unei noi tentative de execuție, guvernatorul a declarat că sentința acesteia va rămâne, cel mai probabil, aceeași, dacă instanțele nu vor decide altfel.
Bethany Mann, o prietenă a deținutei și fondatoarea organizației Child Arise Tennessee, care sprijină copiii și familiile afectate de încarcerarea părinților, a criticat reacția autorităților.
Ea consideră că statul analizează în principal procedurile de execuție, fără să pună în discuție pedeapsa capitală în sine.
„Ceea ce i s-a întâmplat Christei nu este o tragedie izolată și nici această conversație nu ar trebui să înceapă și să se termine cu ea”, a declarat Mann pentru BBC.
Departamentul de Corecție din Tennessee nu a oferit explicații privind motivele pentru care procedura de execuție a eșuat, dar a apărat metoda utilizată.