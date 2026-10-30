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Deținută condamnată la moarte în SUA, după o execuție eșuată: „M-am trezit confuză și cu dureri” | Ce a pățit Christa Pike

Christa Pike, deținută în vârstă de 50 de ani din statul american Tennessee, a făcut prima declarație publică după tentativa eșuată de execuție din septembrie. Femeia spune că s-a trezit „confuză și cu dureri” după ce a supraviețuit la două administrări de injecție letală cu pentobarbital, care au lăsat-o în stare critică.
Deținută condamnată la moarte în SUA, după o execuție eșuată: „M-am trezit confuză și cu dureri” | Ce a pățit Christa Pike
Sursa foto: X @ConfidencialHN
Luiza Moldovan
30 oct. 2026, 22:49, Știri externe
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„Nu a mai existat niciun moment din acea noapte în care să nu fi simțit dureri”, a declarat Christa Pike, citată de BBC.

Aceasta a descris suferințele fizice și psihice cu care se confruntă în continuare:

Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă mă chinui să vorbesc. Și durerea nu este doar fizică. Am durere în minte și în suflet”.

Pike a fost externată din spital la sfârșitul lunii trecute și transferată înapoi la închisoarea în care se află de aproximativ 30 de ani.

Se crede că este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

„Vindecarea nu e la fel cu a fi bine”

Mă recuperez și știu că devin mai puternică. Dar vindecarea nu este același lucru cu a fi bine”, a mai transmis femeia.

Avocații săi au precizat anterior că, în urma tentativei de execuție, Pike a suferit de pneumonie, a avut umflături importante la nivelul brațelor și nu putea să înghită.

Pentru ce crimă a fost condamnată Christa Pike

Christa Pike avea 18 ani când a ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

Alături de iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, femeia a bătut-o și torturat-o pe victimă, pe care cei doi o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională destinată tinerilor cu venituri mici.

Shipp a scăpat de pedeapsa cu moartea deoarece era minor în momentul comiterii crimei.

El se află în continuare în închisoare.

Pike a recunoscut că nu se gândise la posibilitatea de a supraviețui tentativei de execuție și a criticat modul în care autoritățile au gestionat procedura.

Nu m-am gândit la viața de dincolo de acea noapte și sunt profund rănită de incompetența care a pus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a declarat ea.

Guvernatorul a suspendat execuțiile din Tennessee

În urma incidentului, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile programate pentru restul anului și a dispus o analiză independentă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Întrebat de jurnaliști dacă Christa Pike ar putea fi supusă unei noi tentative de execuție, guvernatorul a declarat că sentința acesteia va rămâne, cel mai probabil, aceeași, dacă instanțele nu vor decide altfel.

Bethany Mann, o prietenă a deținutei și fondatoarea organizației Child Arise Tennessee, care sprijină copiii și familiile afectate de încarcerarea părinților, a criticat reacția autorităților.

Ea consideră că statul analizează în principal procedurile de execuție, fără să pună în discuție pedeapsa capitală în sine.

Ceea ce i s-a întâmplat Christei nu este o tragedie izolată și nici această conversație nu ar trebui să înceapă și să se termine cu ea”, a declarat Mann pentru BBC.

Departamentul de Corecție din Tennessee nu a oferit explicații privind motivele pentru care procedura de execuție a eșuat, dar a apărat metoda utilizată.

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