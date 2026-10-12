Christa Pike este în stare critică după execuția ratată din Tennessee, spune avocatul

Deși i-au fost administrate două doze de substanțe care ar fi trebuit să îi provoace moartea, femeia a supraviețuit și a fost transportată de urgență la spital. Avocatul său cere acum comutarea pedepsei.

Christa Pike a fost scoasă miercuri seara din camera de execuție a penitenciarului Riverbend Maximum Security Institution din Nashville și transportată la o unitate medicală, după ce procedura nu a dus la decesul său.

Avocatul femeii, Randy Spivey, a declarat joi că aceasta se află în stare critică și primește îngrijiri pentru salvarea vieții.

„Ceea ce ni s-a comunicat este că se află în stare critică și primește îngrijiri pentru a-i fi salvată viața”, a afirmat avocatul, potrivit Euronews.

Cazul este considerat fără precedent de specialiștii în aplicarea pedepsei capitale din Statele Unite. Potrivit Death Penalty Information Center, au existat execuții anulate din cauza problemelor medicale întâmpinate la montarea perfuziilor, însă Christa Pike ar fi prima persoană despre care organizația spune că a supraviețuit după administrarea unor doze letale de substanțe pentru execuție.

Martorii au spus că femeia era încă în viață după injecții

Relatările martorilor prezenți la execuție au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care a fost desfășurată procedura.

Kim Chandler, jurnalistă a Associated Press care a asistat la execuție, a declarat că Pike părea conștientă la începutul procedurii. Femeia s-ar fi uitat de mai multe ori în jur și ar fi întrebat personalul penitenciarului dacă senzațiile pe care le avea erau normale.

Ulterior, Pike a început să sforăie. Martorii au rămas aproximativ o oră în zona de observare, înainte de a fi îndrumați să părăsească încăperea.

Chandler a relatat că femeia sforăia puternic și părea în mod evident încă în viață în momentul în care jurnaliștii au plecat.

Avocații condamnatei avertizaseră anterior că protocolul pentru administrarea injecției ar putea provoca suferințe inutile, invocând venele subțiri ale femeii și o afecțiune a sângelui.

Randy Spivey a declarat că au fost folosite cel puțin șapte ace numai la brațul stâng al femeii și că unul dintre acestea părea îndoit atunci când a fost retras după o încercare nereușită de introducere a perfuziei.

Un alt avocat, Stephen Ferrell, a explicat că experții medicali avertizaseră asupra riscului ca acele să iasă din venă sau să o perforeze, ceea ce ar fi putut face ca substanțele să ajungă în țesuturile brațului, în loc să intre în fluxul sanguin.

Martorii au mai relatat că Pike s-ar fi plâns că simțea că brațul urma să îi „explodeze”. Potrivit avocatului său, brațul drept i-ar fi devenit violet, în special după a doua administrare a substanțelor.

Avocatul cere anularea pedepsei cu moartea

După eșecul execuției, echipa juridică a lui Christa Pike i-a cerut guvernatorului statului Tennessee, Bill Lee, să îi comute pedeapsa.

Guvernatorul respinsese solicitarea de clemență cu câteva zile înainte de execuție. Acum, avocații susțin că femeia a trecut deja printr-o suferință extremă și că pedeapsa ar trebui înlocuită.

„Guvernatorul trebuie să îi comute acum pedeapsa lui Christa”, a transmis Randy Spivey, care a invocat și cei peste 20 de ani pe care femeia i-ar fi petrecut în izolare.

Guvernatorul Bill Lee a cerut o evaluare amplă și independentă a incidentului. De asemenea, a anunțat că o altă execuție programată în Tennessee, cea a lui Gary Wayne Sutton, nu va avea loc în acest an.

Departamentul de Corecție din Tennessee a susținut că autoritățile au respectat protocolul legal și procedurile de execuție stabilite de stat. Instituția a confirmat că Pike a fost transportată ulterior la o unitate medicală din afara penitenciarului.

Președintele american Donald Trump a comentat și el incidentul, întrebând cum a fost posibil ca o execuție de acest tip să eșueze. Trump a afirmat că procedura „nu ar trebui să fie foarte dificilă”.

Christa Pike a fost condamnată pentru uciderea unei tinere de 19 ani

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Crima a avut loc când Pike avea 18 ani, într-un centru de pregătire profesională pentru tineri, unde se afla împreună cu iubitul său.

Cazul a atras atenția la nivel național după ce trupul victimei a fost descoperit cu un pentagramă crestată în zona pieptului, simbol asociat frecvent cu satanismul.

Avocații lui Pike au cerut clemență, invocând vârsta fragedă a acesteia în momentul crimei, problemele de sănătate mintală, istoricul de abuz sexual în copilărie și tulburarea de stres posttraumatic.

Mama victimei, May Martinez, a descris execuția eșuată drept un dezastru, potrivit NBC News.

Cazul a reaprins dezbaterea privind aplicarea pedepsei capitale, în special în cazul persoanelor care au comis infracțiuni grave la o vârstă foarte tânără.

ONU cere să nu fie făcută o nouă încercare de execuție

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut autorităților din Tennessee să nu încerce din nou să o execute pe Christa Pike.

Biroul său a transmis că acest caz evidențiază mai multe motive pentru care pedeapsa cu moartea ar trebui abolită.

Potrivit Death Penalty Information Center, în Statele Unite au fost executate doar 18 femei începând din 1976.

Deocamdată, autoritățile din Tennessee au anunțat o analiză independentă a procedurii eșuate, în timp ce avocații lui Pike insistă pentru comutarea pedepsei. Nu a fost prezentată public o decizie finală privind o eventuală nouă încercare de execuție.