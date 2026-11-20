Condamnatul a gemut în mod repetat de durere și L-a rugat pe Dumnezeu să-l scape de durere. Un purtător de cuvânt al închisorii din Texas a declarat că toate procedurile au fost urmate în mod corespunzător și a sugerat că Dennes ar fi putut exagera sau simula durerea, potrivit AP.

Execuția a urmat unei noi examinări a pedepsei capitale în SUA, în urma execuției eșuate din Tennessee, în septembrie, a Christei Pike, care a supraviețuit la două doze de pentobarbital, despre care avocații ei spun că probabil nu i-au intrat corect în fluxul sanguin și, în schimb, s-au adunat în brațe, lăsându-le arse și pline de bășici.

Condamnat pentru crimă

Dennes, care a fost găsit vinovat de crimă, condamnat la moarte pentru uciderea lui Janos Szucs, un comerciant de diamante găsit împușcat de mai multe ori în biroul său din Houston în ianuarie 1996. A fost a doua persoană condamnată la moarte în țară în acea zi, după ce Florida a efectuat o execuție record a lui Thomas Mitchell Overton în acest an, a 20-a.

Dennes a dat o scurtă declarație în care a spus că vrea ca cei dragi să știe că a fost binecuvântat în ultimii 30 de ani „cunoscând dragostea tatălui”. Apoi i-a spus directorului: „Du-te, directore!”

Aproape imediat, a exclamat: „Durerea! Pleacă! Pleacă!”. A rostit o înjurătură și l-a implorat pe „tată” să „ia în considerare durerea asta”. „Lasă-mă să plec, tată”, a repetat el iar și iar. „Lasă-mă să plec… Sunt aici. Am fost fiul tău în toți acești ani.”

Apoi a strigat: „Mă omoară piciorul drept!” și a descris-o ca pe o crampă. După o altă înjurătură, a mormăit, apoi a spus: „Nu cred că e normal. Ia-mă pe mine, tată. Nu mă lăsa să sufăr așa. Haide.”

Procedura a fost finalizată la ora 19:07, la 63 de minute după ce a fost legat de targă. Un minut mai târziu, după ce a fost examinat de un medic, Dennes a fost declarat decedat la ora 19:08 la penitenciarul din Huntsville.