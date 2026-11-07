Mai multe apeluri telefonice dezvăluie urmările execuției eșuate a Christei Pike. Ce s-a întâmplat imediat după administrarea injecției letale

Înregistrările obținute de Associated Press și citate de Express printr-o solicitare de evidență publică arată că au trecut minute întregi în timp ce oficialii și personalul de intervenție încercau să afle dacă o cerere de ajutor de urgență în camera de execuție era legitimă.

Primul apel la 911 a venit la ora 20:40, pe 30 septembrie, la puțin peste o oră după ce a început administrarea injecției letale. Însă, apelantul nu a putut furniza un cod pentru a verifica legitimitatea solicitării.

„Am fost informați că este un apel fals”, a declarat un dispecer la ora 21:03. „Nu este nevoie de asistență medicală la închisoarea Riverbend”.

Serviciile de intervenție au primit undă verde la o oră după primul apel

Abia la aproximativ o jumătate de oră după apelul inițial, în jurul orei 21:11, oficialii închisorii au confirmat că apelul era real și au început să-i lase pe cei de la intervenție să gestioneze situația.

Primul apel la 911, publicat doar ca transcriere scrisă, a raportat că Christa Pike era inconștientă și nu respira normal. Apelul provenea de la o persoană al cărei nume și funcție au fost cenzurate.

Apelanta i-a spus unui dispecer că se aflau la Instituția de Maximă Securitate Riverbend, unde încercaseră să execute pe cineva, dar că ea era încă în viață.

În aceeași perioadă, se putea auzi la radio un membru al echipei de intervenție spunând că „cineva este în fața porții închisorii și ne spune că e real și ne cere să intrăm”.

Controlul Central a confirmat că apelul era legitim câteva minute mai târziu, eliberând calea pentru ca echipajele de intervenție să intre pe porți în jurul orei 21:11.

La ora 21:34, în timp ce medicii o transportau pe Pike la spital, unul dintre ei a cerut dispeceratului să se asigure că închisoarea știa unde o duceau.

„Doar pentru că au existat atâtea alte confuzii, vreau să mă asigur că sunt la curent cu acest lucru”, a spus persoana care a intervenit.

Apeluri efectuate de avocații Christei Pike

Au fost efectuate două apeluri de urgență ulterioare, inclusiv unul la ora 21:08 de către una dintre avocații lui Pike, Kelly Gleason.

„Clienta mea, Christa Gail Pike, este supusă unei execuții în instanță. Ea a finalizat etapele protocolului și, din câte am aflat de la avocatul prezent, este încă în viață și respiră și are nevoie de îngrijiri imediate pentru a-i salva viața”, a declarat Gleason în timpul apelului, potrivit sursei citate.