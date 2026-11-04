Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer. Boala ar fi putut cauza complicațiile în administrarea injecției letale

Noi informații privind eșecul injecției letale administrate Christei Pike au reapărut dintr-un document depus la instanță în ianuarie, în care avocații ei au avertizat că numărul de trombocite al acesteia era semnificativ crescut.

Numărul crescut al trombocitelor ar putea fi cauzat de o formă rară de cancer al sângelui numită „tulburare mieloproliferativă”, notează Daily Mail.

Echipa juridică a lui Pike a susținut că o injecție „era foarte probabil să ducă la durere și suferință, teroare și rușine”.

Neoplasmul mieloproliferativ (NMP) este o afecțiune în care organismul produce prea multe globule roșii, leucocite sau trombocite. Christa Pike a fost diagnosticată cu trombocitoză asociată cu NMP, ceea ce înseamnă că are un număr crescut de trombocite.

Avocații ei au declarat că această afecțiune îi crește șansele de edem pulmonar, o acumulare de lichid în plămâni.

Anterior, ea solicitase un pluton de execuție format exclusiv din femei în loc de o injecție letală, temându-se de complicații. Cu toate acestea, oficialii din Tennessee nu au autorizat cererea, deoarece nu este o metodă de execuție aprobată legal în stat.

În urma execuției eșuate de la începutul lunii octombrie, Christa Pike a fost transportată la o unitate medicală, aflându-se în stare critică.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Crima a avut loc când Pike avea 18 ani, într-un centru de pregătire profesională pentru tineri, unde se afla împreună cu iubitul său.

Cazul a atras atenția la nivel național după ce trupul victimei a fost descoperit cu un pentagramă crestată în zona pieptului, simbol asociat frecvent cu satanismul.