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Caz șocant în Austria. Mai multe cuie și ace au fost găsite în bomboanele strânse de copii de Halloween

O anchetă a fost lansată în Austria după ce au fost decoperite cuie și ace în mai multe bomboane strânse de copii de Halloween. O fetiță de 10 ani a suferit o leziune minoră la gură după ce a mușcat dintr-o ciocolată primită cu ocazia sărbătorii, care conținea un ac.
Caz șocant în Austria. Mai multe cuie și ace au fost găsite în bomboanele strânse de copii de Halloween
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
04 nov. 2026, 18:25, Știri externe
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„Orice bomboană care este în mod evident modificată trebuie păstrată în ambalajul său și raportată”, a transmis poliția din Austria într-un comunicat.

Autoritățile au lansat o anchetă după ce au primit 13 raportări privind prezența unor obiecte metalice mici, cum ar fi cuie și ace, în dulciurile primite de copii de Halloween, potrivit AFP.

Polițiștii le-au transmis părinților și copiilor să „verifice cu atenție” bomboanele înainte de a le consuma.

În nord-estul Austriei, au fost raportate trei astfel de cazuri. Printre acestea, unul în care o fetiță de 10 ani a suferit o leziune minoră la gură după ce a mușcat dintr-o ciocolată care conținea un ac.

Alte trei cazuri au fost raportate în nordul țării. Printre acestea, se numără un tată care a descoperit cuie în dulciurile date copiilor săi de Halloween, iar o mamă a descoperit ace în bomboane colectate de fiica ei de 11 ani.

Alte șase cazuri au fost înregistrate în sud-estul Austriei, unde printre obiectele găsite s-au numărat un ac, două ace metalice și o capsă. Un al treisprezecelea caz a fost raportat în regiunea Salzburg, potrivit sursei citate.

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