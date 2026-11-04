Caz șocant în Austria. Mai multe cuie și ace au fost găsite în bomboanele strânse de copii de Halloween

„Orice bomboană care este în mod evident modificată trebuie păstrată în ambalajul său și raportată”, a transmis poliția din Austria într-un comunicat.

Autoritățile au lansat o anchetă după ce au primit 13 raportări privind prezența unor obiecte metalice mici, cum ar fi cuie și ace, în dulciurile primite de copii de Halloween, potrivit AFP.

Polițiștii le-au transmis părinților și copiilor să „verifice cu atenție” bomboanele înainte de a le consuma.

În nord-estul Austriei, au fost raportate trei astfel de cazuri. Printre acestea, unul în care o fetiță de 10 ani a suferit o leziune minoră la gură după ce a mușcat dintr-o ciocolată care conținea un ac.

Alte trei cazuri au fost raportate în nordul țării. Printre acestea, se numără un tată care a descoperit cuie în dulciurile date copiilor săi de Halloween, iar o mamă a descoperit ace în bomboane colectate de fiica ei de 11 ani.

Alte șase cazuri au fost înregistrate în sud-estul Austriei, unde printre obiectele găsite s-au numărat un ac, două ace metalice și o capsă. Un al treisprezecelea caz a fost raportat în regiunea Salzburg, potrivit sursei citate.