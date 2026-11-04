Președintele Israelului începe negocierile pentru formarea unui nou guvern. Nu există majoritatea parlamentară

Herzog a avertizat că formațiunile politice trebuie să facă compromisuri pentru a evita organizarea unui nou scrutin.

Rezultatele oficiale ale alegerilor au fost prezentate miercuri dimineață de președintele Comitetului Electoral Central, judecătorul Noam Sohlberg, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Ierusalim, scrie BBC.

Potrivit datelor finale, partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, împreună cu aliații săi de extremă dreapta și ultraortodocși, a obținut 53 de mandate din totalul celor 120 ale Knessetului.

De cealaltă parte, partidul centrist Yashar, condus de Gadi Eisenkot, alături de alte trei formațiuni evreiești din blocul opoziției, a câștigat 48 de locuri.

Cele două alianțe conduse de partide arabe, Lista Arabă Unită și Lista Comună, au obținut împreună 19 mandate, un rezultat fără precedent, pe fondul creșterii participării la vot în rândul alegătorilor arabi.

Partidele arabe ar putea decide viitoarea majoritate

Rezultatul electoral plasează formațiunile arabe într-o poziție-cheie în negocierile pentru formarea viitorului guvern. Cu toate acestea, aproape toate partidele evreiești au promis înaintea alegerilor că nu vor colabora cu acestea pentru constituirea unei coaliții guvernamentale.

În acest context, formarea unei majorități parlamentare se anunță dificilă, iar negocierile vor necesita compromisuri între liderii politici.

Președintele Isaac Herzog a anunțat că va începe consultările cu reprezentanții partidelor miercuri seară și le-a transmis acestora că nu toate promisiunile electorale vor putea fi respectate.

„Pentru a preveni o nouă rundă de alegeri și pentru a construi aici un guvern stabil și bun pentru poporul Israelului, mă aștept ca facțiunile și reprezentanții lor să înțeleagă că, în realitatea actuală, nu toate angajamentele și promisiunile pot fi îndeplinite”, a declarat Herzog.

Președintele are la dispoziție mai multe opțiuni

Deși funcția de președinte al Israelului are în principal un caracter ceremonial, după alegeri șeful statului are responsabilitatea de a desemna un membru al Knessetului pentru formarea noului guvern.

Persoana desemnată va avea la dispoziție 28 de zile pentru a obține sprijinul necesar constituirii unei coaliții, cu posibilitatea unei prelungiri de 14 zile.

Președintele are libertatea de a desemna parlamentarul pe care îl consideră cel mai capabil să formeze o majoritate, fără a fi obligat să aleagă liderul partidului care a obținut cele mai multe mandate.

Acuzații de interferență electorală și anchetă a serviciului de securitate

Anunțarea rezultatelor oficiale a fost precedată de controverse și acuzații de fraudă electorală. Reprezentanții Comitetului Electoral Central au precizat că nu există dovezi privind nereguli și că acuzațiile neconfirmate formulate de tabăra lui Netanyahu, potrivit cărora partidele conduse de arabi ar fi „furat” alegerile, nu justifică amânarea validării rezultatelor.

În paralel, serviciul israelian de securitate internă, Shin Bet, investighează suspiciuni privind o posibilă ingerință străină în procesul electoral. Cu toate acestea, conducerea Comitetului Electoral Central a subliniat că eventualele concluzii ale anchetei nu ar modifica în mod fundamental rezultatul scrutinului.

Președintele Comitetului Electoral Central, Noam Sohlberg, a avertizat asupra pericolului contestării nejustificate a rezultatelor.

„Una dintre fundamentele democrației este posibilitatea unui transfer pașnic al puterii. Acest lucru pornește de la înțelegerea faptului că voința electoratului ne obligă pe toți”, a declarat oficialul.