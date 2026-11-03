Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță oprirea ajutorului financiar pentru Israel. Ce înțelegere a făcut cu Benjamin Netanyahu

Donald Trump anunță oprirea ajutorului financiar pentru Israel. Ce înțelegere a făcut cu Benjamin Netanyahu

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că a încheiat o înțelegere cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit căreia Washingtonul nu va mai acorda finanțare Israelului după sfârșitul acestui an.
Donald Trump anunță oprirea ajutorului financiar pentru Israel. Ce înțelegere a făcut cu Benjamin Netanyahu
Președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu/sursa foto: DPA Images/GPO/ZUMA Press Wire via Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 16:23, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„În ceea ce privește plățile către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am convenit să acordăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an, iar acum câteva luni am convenit să încetăm aceste plăți”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „Fox and Friends” de la Fox News, după ce a început votarea la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit Al Jazeera.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului. Acum vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie”.

Nu a fost clar de la început despre ce formă de ajutor vorbea Trump.

Cum a devenit ajutorul acordat Israelului un subiect de dispută în SUA

Ajutorul militar acordat Israelului, precum și contribuțiile la campaniile politice americane din partea susținătorilor israelieni ai candidaților, au constituit un punct fierbinte atât pentru democrați, cât și pentru republicani în acest an.

Criticile publice dure la adresa Israelului din partea liderilor politici americani din ultimii ani marchează o schimbare dramatică față de deceniile de sprijin ferm din partea ambelor partide.

Întreruperea ajutorului pentru Israel, respins în iulie

Camera Reprezentanților din SUA a respins în iulie un amendament privind întreruperea ajutorului acordat Israelului, în ciuda faptului că aproape jumătate dintre democrați l-au susținut, ceea ce reflectă o ruptură tot mai profundă între progresiștii americani și Israel cu privire la războiul genocid din Gaza.

Camera Reprezentanților a votat cu 314 voturi la 104 împotriva măsurii, propusă ca amendament la un proiect de lege privind cheltuielile Departamentului de Stat de către reprezentantul Thomas Massie din Kentucky, care își încheie mandatul și care este un critic republican deschis al politicii SUA în Orientul Mijlociu.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Pe șantierul care a blocat Nordul Bucureștiului nu se lucrează. Șanțul săpat pentru linia de tramvai s-a transformat în canal navigabil, utilajele sunt abandonate, muncitorii sunt de negăsit. Primăria și poliția locală postează explicații din birouri
Gandul
'Sfârșitul Lumii va fi pe 13 noiembrie 2026'. În 1960, un matematician renumit a calculat data exactă a Apocalipsei
Cancan
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport
A0 Nord se deschide miercuri, 4 noiembrie 2026: legătură directă pe autostradă între A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța
Libertatea
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
CSID
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor