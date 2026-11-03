Donald Trump anunță oprirea ajutorului financiar pentru Israel. Ce înțelegere a făcut cu Benjamin Netanyahu

„În ceea ce privește plățile către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am convenit să acordăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an, iar acum câteva luni am convenit să încetăm aceste plăți”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „Fox and Friends” de la Fox News, după ce a început votarea la alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit Al Jazeera.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului. Acum vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie”.

Nu a fost clar de la început despre ce formă de ajutor vorbea Trump.

Cum a devenit ajutorul acordat Israelului un subiect de dispută în SUA

Ajutorul militar acordat Israelului, precum și contribuțiile la campaniile politice americane din partea susținătorilor israelieni ai candidaților, au constituit un punct fierbinte atât pentru democrați, cât și pentru republicani în acest an.

Criticile publice dure la adresa Israelului din partea liderilor politici americani din ultimii ani marchează o schimbare dramatică față de deceniile de sprijin ferm din partea ambelor partide.

Întreruperea ajutorului pentru Israel, respins în iulie

Camera Reprezentanților din SUA a respins în iulie un amendament privind întreruperea ajutorului acordat Israelului, în ciuda faptului că aproape jumătate dintre democrați l-au susținut, ceea ce reflectă o ruptură tot mai profundă între progresiștii americani și Israel cu privire la războiul genocid din Gaza.

Camera Reprezentanților a votat cu 314 voturi la 104 împotriva măsurii, propusă ca amendament la un proiect de lege privind cheltuielile Departamentului de Stat de către reprezentantul Thomas Massie din Kentucky, care își încheie mandatul și care este un critic republican deschis al politicii SUA în Orientul Mijlociu.