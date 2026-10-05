Pensionarii primesc bani în plus în decembrie. Sumele diferă în funcție de venit

Suma care va ajunge la beneficiari este de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de nivelul veniturilor.

Măsura îi vizează atât pe pensionarii din sistemul public, cât și pe cei din sistemul pensiilor militare de stat care îndeplinesc condițiile stabilite prin actul normativ.

Cine primește 500 de lei în decembrie

Cea mai mare sumă, de 500 de lei, va fi acordată pensionarilor ale căror venituri lunare cumulate sunt de până la 1.500 de lei inclusiv.

Pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv vor primi 400 de lei, iar cei ale căror venituri sunt între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor beneficia de 300 de lei.

Ajutorul total stabilit pentru anul 2026 este, în funcție de venit, de 1.000, 800 sau 600 de lei, însă acesta este împărțit în două tranșe egale, plătite în mai și decembrie.

Astfel, în decembrie, sumele care vor fi acordate sunt următoarele:

venituri de până la 1.500 de lei inclusiv – 500 de lei;

venituri între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv – 400 de lei;

venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv – 300 de lei.

Veniturile din noiembrie stabilesc eligibilitatea

Pentru tranșa din decembrie sunt luate în considerare veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie 2026.

Actul normativ include veniturile din pensiile acordate în sistemul public, pensiile militare de stat și indemnizația socială pentru pensionari. În cazul unei persoane care încasează mai multe asemenea venituri, acestea sunt cumulate pentru stabilirea plafonului în care se încadrează beneficiarul.

Există însă o precizare importantă: eventualele diferențe de drepturi bănești încasate în noiembrie, dar aferente unor perioade anterioare, nu sunt luate în calcul la stabilirea plafonului pentru acordarea ajutorului.

Pensionarii nu trebuie să depună cerere

Ajutorul va fi plătit din oficiu, în decembrie, prin casele teritoriale de pensii sau casele sectoriale de pensii. Prin urmare, beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanță nu trebuie să depună o cerere pentru primirea banilor. Sumele sunt suportate de la bugetul de stat.

În cazul pensiei de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte. De asemenea, suma este acordată integral chiar dacă veniturile plătite în noiembrie sunt aferente numai unei fracțiuni de lună.

O condiție importantă: domiciliul în România

Ajutorul este destinat pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii și care au domiciliul în România. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest sprijin financiar.

Sumele acordate nu sunt supuse executării silite prin poprire. De asemenea, ajutorul nu este luat în calcul la stabilirea anumitor plafoane pentru alte forme de sprijin social, inclusiv în cazul programului de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor.

Guvernul justifică măsura prin necesitatea protejării pensionarilor cu venituri reduse în contextul scumpirilor și al diminuării puterii de cumpărare. Ordonanța stabilește drept beneficiari ai schemei pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei.