„Echipajul de intervenție a efectuat recunoașterea și evaluarea situației, iar pentru prevenirea unor riscuri suplimentare, șase persoane au fost evacuate. O persoană despre care se știa inițial că ar fi fost surprinsă în interior s-a autoevacuat până la sosirea forțelor profesioniste”, transmite ISU Satu Mare.

Potrivit pompierilor, zona a fost balizată, accesul a fost restricționat, iar alimentarea cu energie electrică și gaze naturale a fost oprită.

La fața locului s-au aflat prefectul județului Satu Mare, conducerea ISU „Someș”, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Satu Mare, Inspectoratului de Stat în Construcții și Poliției Locale, pentru monitorizarea și gestionarea situației.

Toate cele șase persoane evacuate au fost preluate de aparținători. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Măsurile întreprinse au avut ca prioritate protejarea vieții și siguranței persoanelor, limitarea accesului în zona afectată și evaluarea riscurilor generate de incident, cu sprijinul instituțiilor abilitate.