Potrivit unei informări a INCDFP, creșterea rapidă a traficului pe site a început la scurt timp după producerea cutremurului, care a avut loc la ora 2:48:55.

Prima intensificare semnificativă a traficului a fost înregistrată la ora 2:49:20. În numai 20 de secunde, site-ul a primit peste 73.000 de solicitări de accesare.

Traficul a continuat să crească, iar vârful a fost atins la ora 2:51, când au fost înregistrate 268.635 de solicitări într-un singur minut.

Numărul foarte mare de cereri a suprasolicitat infrastructura site-ului și a determinat activarea automată a unor mecanisme de protecție, ceea ce a dus la indisponibilitatea temporară a platformei.

Reprezentanții Institutului precizează că valul de accesări a fost generat de interesul imediat al populației pentru informații oficiale despre cutremur, în special în primele minute după producerea acestuia.

INCDFP anunță că are în vedere îmbunătățirea capacității infrastructurii digitale, astfel încât site-ul să poată face față mai bine unor creșteri bruște ale traficului.