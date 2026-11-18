Un cutremur slab, de magnitudine 2 pe scara Richter, s-a produs miercuri după-amiază în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 17,5 kilometri.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 24.4km SV de Focşani, 42.7km N de Buzău, 79.2km V de Brăila, 79.9km V de Galaţi, 94.4km SV de Bârlad.

Cutremur puternic în România, în toiul nopții

Seismul a avut loc la aproape 12 ore după ce în cursul nopții de marți spre miercuri s-a produs un alt cutremur, de magnitudine 5,7 pe scara Richter.

Acesta a avut loc la ora 02:48 în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120,8 kilometri, și a fost resimțit inclusiv în București.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48.6km V de Focsani, 61.5km N de Buzau, 64.4km E de Sfantu-Gheorghe, 74.5km E de Brasov, 90.6km NE de Ploiesti.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat miercuri faptul că misiunile de recunoaștere desfășurate după cutremurul produs miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale. Două persoane au fost rănite în incidente provocate de mișcarea seismică, iar în județul Galați au fost înregistrate șapte apeluri la 112.