Potrivit ANOSR, demersul vine după e PMB a anunțat, la începutul lunii noiembrie, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2027, propus prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 505/2026.

Taxa, care se ridică la 30 de lei pe zi, cumulează aproximativ 300 de lei lunar și se aplică tuturor persoanelor cazate în Capitală pe o perioadă mai mică de un an.

În acest sens, ANOSR a inițiat o petiție în rândul studenților care locuiesc în afara căminelor de stat și care sunt cazați în spații oferite de operatori privați. Petiția a adunat aproximativ 1.500 de semnături.

„În forma actuală a proiectului, sunt scutiți doar studenții cazați în căminele de stat. (…)Semnatarii acesteia susțin extinderea scutirii de la plata taxei speciale aferente anului 2027 asupra tuturor studenților, indiferent de forma de cazare, prin modificarea corespunzătoare a proiectului de hotărâre și a anexelor sale”, transmite ANOSR.

Alianța critică decizia autorităților administrației publice, care nu prevede mecanisme aplicabile diferențiat pentru studenții care beneficiază de cazare pe termen lung sau pentru persoanele care desfășoară activități educaționale de scurtă durată.

ANOSR a atras atenția asupra impactului social și educațional asupra măsurilor prevăzute de proiect încă de la instituirea taxei pentru anul 2026.

„La acel moment, am transmis un memoriu către Primăria Municipiului București, cât și amendamente prin care am argumentat necesitatea scutirii categoriilor menționate mai sus de la plata taxei pentru promovarea turistică”, transmite ANOSR.

Căminele nu au suficiente locuri

Potrivit ANOSR, universitățile publice sau private nu asigură un număr suficient de locuri de cazare în căminele studențești de stat pentru a acoperi cererea reală, ceea ce determină o parte semnificativă a studenților să se îndrepte către forme alternative de cazare privată, clasificate sau neclasificate, în scopul participării la activitatea didactică de la nivel universitar, cât și la alte tipuri de activități educaționale.

„Taxa suplimentară de promovare turistică (10 lei/noapte/turist) impune bariere în ceea ce privește accesul la activități educaționale de lungă durată, situație în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunțarea studentului la parcursul educațional, din considerente financiare”, transmite ANOSR.

De asemenea, potrivit ANOSR, taxa îi afectează și pe elevii și studenții prezenți în București pentru desfășurarea unor activități educaționale de scurtă durată, precum: examene de admitere, sesiuni, colocvii, certificări, tabere educaționale, concursuri și olimpiade.

Afectați sunt și cei care participă la: școli de vară, cantonamente sportive, sesiuni de formare sau alte astfel de activități care se desfășoară timp de mai multe zile sau săptămâni.

Alianța solicită autorităților administrației publice preluarea amendamentelor transmise.