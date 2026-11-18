Miercuri, Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de deputatul USR Alexandru Dimitriu, prin care este modificat Codul rutier în ceea ce privește obligația șoferilor de a prezenta documentele la un control al Poliției Rutiere.

Concret, șoferii nu vor mai putea fi amendați de Poliția Rutieră pentru că nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare în format fizic, dacă pot prezenta o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic.

„Legea votată astăzi pune capăt unei absurdități: dacă buletinul, permisul și talonul pot fi verificate pe loc în bazele de date ale statului, de ce să plătești pentru că le-ai lăsat pe masa din bucătărie? Ni s-a întâmplat tuturor. Ai schimbat geaca, portofelul a rămas în cealaltă geantă etc. N-ai pus pe nimeni în pericol, doar ai uitat, ca orice om”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Chiar dacă proiectul a fost adoptat de Parlament, măsura nu se aplică încă. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României.