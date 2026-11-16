Scene tensionate la Reșița: polițiștii atacați cu pietre în timpul urmăririi unui șofer fugar. Solicitarea Europol

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 20.30. Polițiștii din cadrul Poliției Reșița au observat un autoturism condus de o persoană care nu deținea permis de conducere și au efectuat semnalele regulamentare de oprire, atât luminoase, cât și sonore.

Șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, motiv pentru care echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia.

La scurt timp, șoferul a abandonat mașina în apropierea unei locuințe și a încercat să scape fugind pe jos. În momentul în care polițiștii au încercat să îl imobilizeze, mai multe persoane au intervenit pentru a împiedica acțiunea oamenilor legii. Acestea au manifestat un comportament agresiv și au aruncat cu pietre în direcția polițiștilor.

Polițiștii au făcut uz de armă

În urma escaladării conflictului, polițiștii au fost nevoiți să facă uz de armamentul din dotare. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise echipaje suplimentare de poliție, jandarmi și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Potrivit IPJ Caraș-Severin, în urma folosirii armamentului nu au rezultat victime.

În prezent, polițiștii desfășoară activități pentru identificarea și depistarea șoferului, care a reușit să fugă de la fața locului.

Reacția sindicatului Europol

Reprezentanții Sindicatului Europol au criticat agresivitatea persoanelor care au intervenit în sprijinul șoferului și au atras atenția asupra pericolului la care sunt expuși polițiștii în timpul misiunilor.

Europol consideră că agresarea oamenilor legii și împiedicarea acestora să își îndeplinească atribuțiile nu pot fi tolerate și solicită o reacție fermă din partea autorităților, inclusiv prin dispunerea măsurilor preventive în cazul persoanelor care comit infracțiunea de ultraj.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun.