Prima pagină » Social » Polițist de 27 de ani, din Teleorman, găsit mort în locuință. Sindicatul Europol reclamă presiunea profesională

Polițist de 27 de ani, din Teleorman, găsit mort în locuință. Sindicatul Europol reclamă presiunea profesională

Un polițist în vârstă de 27 de ani, care lucra la Postul de Poliție Islaz, din cadrul IPJ Teleorman, a fost găsit mort în propria locuință. Potrivit Sindicatului Europol, tânărul, Sabin Dudău, ar fi suferit un infarct, după ce, cu o zi înainte, participase la o evaluare a pregătirii fizice.
Polițist de 27 de ani, din Teleorman, găsit mort în locuință. Sindicatul Europol reclamă presiunea profesională
Laura Buciu
16 oct. 2026, 21:06, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare publicată pe Facebook, reprezentanții Sindicatului Europol au precizat că Sabin Dudău lucra de aproximativ patru ani în Poliția Română, ocupând funcția de ajutor de șef de post la Poliția Islaz.

Potrivit aceleiași surse, pe 14 octombrie, polițistul s-a prezentat pentru a susține din nou proba de rezistență, după ce nu reușise să o promoveze anterior. Sindicatul susține că acesta a depus un efort fizic intens pentru a se încadra în baremul de timp, în condițiile în care rezultatul evaluării putea avea consecințe asupra salariului său.

Europol afirmă că polițistul s-ar fi simțit rău după efortul depus și reclamă faptul că angajații nu beneficiază întotdeauna de timpul și condițiile necesare pentru pregătirea probelor fizice.

Sindicatul reclamă volumul de muncă și presiunile profesionale

În aceeași postare, reprezentanții sindicatului susțin că, tot pe 14 octombrie, un superior i-ar fi solicitat lui Sabin Dudău să accelereze soluționarea dosarelor penale aflate în lucru. Potrivit Europol, polițistul ar fi rămas în zilele precedente peste program pentru a audia persoane cercetate în dosarele pe care le instrumenta.

Sindicatul atrage atenția asupra presiunii exercitate asupra polițiștilor prin volumul de muncă, evaluările profesionale și obiectivele de performanță. Reprezentanții sindicatului susțin că instituția trebuie să asigure condiții adecvate atât pentru pregătirea fizică și profesională, cât și pentru desfășurarea activităților de serviciu.

De asemenea, Europol solicită verificarea programului de lucru al polițistului, a volumului de muncă, a presiunilor la care ar fi fost supus și a timpului de recuperare de care a beneficiat.

Sindicatul subliniază că împrejurările în care s-a produs decesul trebuie analizate, inclusiv din perspectiva condițiilor de muncă și a obligațiilor angajatorului.

 

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”
Gandul
De ce a atacat tânăra din Constanța mai mulți oameni, de fapt. Agresoarea a fost plasată în AREST preventiv
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
Libertatea
Omenirea ar putea dispărea până în anul 2100. Cele două ameninţări care îi îngrijorează pe experţi
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor