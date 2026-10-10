Poliția franceză, sub presiune după ce mai mulți elevi au fost grav răniți în timpul protestelor

Protestele, care durează de peste două săptămâni, au fost declanșate de nemulțumirile elevilor față de condițiile din școli, relatează Reuters.

Eden, un adolescent de 14 ani, a suferit o fractură de maxilar și a rămas cu mai mulți dinți sparți după ce a fost lovit în față de o grenadă lacrimogenă lansată de un polițist.

Potrivit avocatei familiei, adolescentul stătea pe un zid și se uita la telefon, la câțiva metri de locul unui protest din Saint-Ouen-l’Aumône, în apropiere de Paris.

Un polițist s-a apropiat de el și l-a lovit cu bastonul, iar adolescentul a reacționat lovindu-l cu piciorul, potrivit procurorului local. Un al doilea polițist a tras apoi cu un lansator de grenade lacrimogene, lovindu-l pe băiat în față.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că instituția nu comentează anchetele aflate în desfășurare.

Potrivit Parchetului, polițistul a susținut că a încercat să se protejeze pe sine și pe colegii săi după ce elevul a avut o confruntare cu forțele de ordine.

Marți, la opt zile după incident, polițistul a fost pus oficial sub acuzare pentru violențe comise de un funcționar public, soldate cu invaliditate permanentă sau desfigurare.

Zeci de incidente investigate după intervențiile poliției la proteste

Cazul se numără printre cele 24 de incidente investigate de Inspectoratul General al Poliției Naționale (IGPN), organismul de control intern al poliției franceze, în legătură cu intervențiile forțelor de ordine în timpul protestelor elevilor, care durează de peste două săptămâni și sunt provocate de condițiile din școli.

Printre victime se numără doi tineri care și-au pierdut un ochi sau au suferit leziuni oculare în urma folosirii proiectilelor de cauciuc.

Un alt adolescent, în vârstă de 15 ani, și-a pierdut o mână în orașul Lens, cel mai probabil în urma exploziei unei grenade asurzitoare, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez. Acesta a suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare până la clarificarea incidentului.

Ministrul a declarat miercuri că aproximativ 200 de elevi au fost răniți în timpul protestelor, dar a susținut că puține dintre aceste cazuri au fost provocate de intervențiile poliției.

Autoritățile au anunțat că 700 de polițiști au fost, de asemenea, răniți, mai multe școli au fost incendiate sau devastate, iar profesori și alți cetățeni au fost atacați.

În total, poliția a reținut 6.877 de persoane, majoritatea minori.

Controverse în Franța privind armele folosite de poliție

Violențele au reaprins dezbaterea privind utilizarea de către poliția franceză a proiectilelor de cauciuc, a lansatoarelor de grenade lacrimogene și a grenadelor asurzitoare.

Organizațiile pentru drepturile omului au criticat în repetate rânduri folosirea acestor arme, considerate periculoase și disproporționate.

În schimb, reprezentanții sindicatelor polițiștilor susțin că aceste arme sunt necesare pentru a interveni în situații violente și pentru a asigura protecția forțelor de ordine.