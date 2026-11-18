Laurent Nunez i-a acuzat pe aleșii LFI că au organizat „haosul” și că „toarnă gaz pe foc” în contextul mobilizărilor elevilor de liceu, după ce a fost interpelat de deputatul LFI Pierre-Yves Cadalen, notează Le Figaro.

„Nu mă rușinez să impun principiile Republicii și pe cele privind menținerea ordinii publice. Și cred că haosul pe care îl organizați nu va fi niciodată iertat de francezi, deoarece aceștia sunt atașați de ordinea republicană, ordine pe care acest guvern o menține, în ciuda provocărilor voastre neîncetate. Încetați să ațâțați spiritele, nu mai turnați gaz pe foc și respectați principiile dreptului republican, iar totul va fi bine.”, a spus oficialul guvernamental.

Schimb dur de replici în Parlament

Pierre Yves Cadalen, deputat LFI de Finistere, a cerut explicații executivului cu privire la confiscarea de către poliție a cataloagelor cu fotografiile elevilor din mai multe licee din orașul Brest, în punctul culminant al protestelor.

„Îți petreci timpul inventând un dușman din interior pentru a-ți masca incompetența; născocești cele mai mari absurdități, prezentându-ne drept furnizori de artificii și acuzându-i pe profesori de complicitate”, a spus deputatul.

Contextul valului de proteste din Franța

Actualul val de nemulțumiri sociale din Franța a început să se contureze în septembrie, când elevii au ieșit în stradă pentru îmbunătățirea condițiilor din școli. În aceeași perioadă, pe rețelele sociale au apărut apeluri la reluarea protestelor Vestelor Galbene, împotriva costului ridicat al vieții.

Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, reunind aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne. Protestele au fost însoțite de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.

Mobilizarea a continuat pe 24 și 31 octombrie, reunind 410.000, respectiv 320.000 de participanți. Pe 7 noiembrie, numărul manifestanților a scăzut la 146.000, dintre care 46.000 la Paris, conform autorităților franceze.