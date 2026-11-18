Autoritățile sanitare suedeze au indicat pe site-ul lor web că a fost declarată o epizootie în comitatul Halland, în sudul țării și că a fost instituită o zonă restricționată, interzicând orice transport de pui, potrivit Le Figaro.„ A fost foarte dificil. A fost atât trist, cât și stresant”, a declarat directorul general al Västkustägg, Oscar Olsson, la radioul suedez SR, după sacrificare. „ Desigur, va dura câteva zile pentru a ne recupera, dar trebuie să privim înainte, să unim echipele, să facem curățenie, să profităm la maximum de situație și pur și simplu să urmăm revenirea la normal”, a adăugat el.

Această boală respiratorie extrem de contagioasă nu prezintă un pericol pentru oameni, dar poate provoca tulburări neurologice la păsările de curte, producție redusă de ouă și creșterea mortalității, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.