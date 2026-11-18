Compania din spatele platformei de inteligență artificială Claude a fost formată din șapte persoane care au părăsit rivalul OpenAI în 2021 și, în câteva ore, vor deveni multimiliardari – cel puțin pe hârtie, potrivit BBC.

Anthropic listează afacerea la bursa de valori din SUA și își va vinde acțiunile la un preț cuprins între 70 și 78 de dolari fiecare.

Dacă vor opta pentru cel mai mare preț, acțiunile fondatorilor vor valora cel puțin 18,5 miliarde de dolari fiecare.

Acești oameni, toți de treizeci și patruzeci de ani, care sunt pe cale să devină incredibil de bogați.

Anthropic, PBC este o corporație americană de interes public specializată în inteligență artificială, cu sediul în San Francisco , California. Produsul său emblematic este Claude, o serie de modele lingvistice mari. În ianuarie 2021, Anthropic a fost fondată de foști membri ai OpenAI din cauza unor dezacorduri privind siguranța IA , inclusiv de frații Daniela Amodei și Dario Amodei, care sunt președinte, respectiv CEO. Evaluată la 965 de miliarde de dolari printr-o majorare de capital din seria H din mai 2026, este cea mai valoroasă companie de inteligență artificială din lume.