În ultimul an, gigantul american a dezvăluit planuri de investiții în valoare totală de aproape 50 de miliarde de dolari în India.

Potrivit AFP, Amazon vrea să construiască centre de date pentru inteligența artificială și să consolideze infrastructura de cloud computing.

Amazon a investit anterior 4 miliarde de dolari

Anterior, compania lui Jeff Bezos alocase deja 4 miliarde de dolari așa-numitei energii „verzi”.

„Această investiție suplimentară de 7 miliarde de dolari reflectă angajamentul nostru pe termen lung și va consolida capacitatea noastră de producție în domeniul energiei eoliene și solare”, a declarat marți Kara Hurst, director executiv al Amazon.

Cele patru noi proiecte ale sale vor crește capacitatea de producție de energie electrică decarbonizată a companiei la 934 de megawați.

Centrele de date sunt mari consumatori de apă și electricitate. India și-a stabilit obiectivul de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2070, dar mai mult de două treimi din energia electrică pe care o utilizează pentru a alimenta cei 1,5 miliarde de locuitori ai săi este încă generată de centrale electrice poluante pe cărbune.

Jumătate din capacitatea Indiei de generare a energiei electrice, din surse regenerabile

New Delhi a atins un punct de reper anul trecut, anunțând că 50% din capacitatea sa de generare a energiei electrice provine acum din surse regenerabile, cu cinci ani înainte de obiectivul Acordului de la Paris. Totuși, integrarea acestei capacități în rețea și stocarea acesteia rămân o provocare.

Pe lângă Amazon, alte companii precum Google, Meta sau Microsoft au anunțat proiecte legate de inteligența artificială în valoare de zeci de miliarde de dolari în India, potrivit sursei citate.