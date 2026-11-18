Compania Google a semnat un contract cu startup-ul american Quaise Energy pentru achiziția a 50 de megawați de energie geotermală, care urmează să fie produși în statul Oregon, potrivit The Wall Street Journal.

Acordul, evaluat de publicația americană la peste 500 de milioane de dolari, reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unei tehnologii care ar putea schimba modul în care lumea produce electricitate.

Proiectul, denumit Obsidian, este dezvoltat în apropierea vulcanului Newberry, în centrul statului Oregon. Energia obținută ar urma să fie utilizată pentru alimentarea centrelor de date Google din The Dalles, primele livrări fiind estimate pentru anul 2030.

Un „cuptor cu microunde” uriaș care poate vaporiza rocile

Ceea ce diferențiază tehnologia Quaise de metodele tradiționale este modul în care compania intenționează să ajungă la temperaturile extreme din adâncul Pământului.

În loc să se bazeze exclusiv pe burghie mecanice, care întâmpină dificultăți atunci când rocile devin foarte dure și temperaturile cresc, compania dezvoltă un sistem bazat pe un dispozitiv numit girotron.

Acesta produce unde electromagnetice de mare putere, asemănătoare celor utilizate de cuptoarele cu microunde, dar la frecvențe și intensități diferite.

Energia concentrată asupra rocilor le încălzește până la temperaturi atât de ridicate încât materialul poate fi topit și vaporizat, permițând înaintarea forajului fără contactul permanent al unui burghiu mecanic cu roca.

Obiectivul companiei este să utilizeze această tehnologie pentru a atinge adâncimi de aproximativ cinci kilometri, unde căldura naturală a Pământului poate deveni o resursă energetică extrem de valoroasă.

Temperaturi de până la 500 de grade Celsius. De ce ar putea fi o revoluție energetică

La adâncimi mari, în anumite regiuni geologice, rocile pot atinge temperaturi de 300 până la 500 de grade Celsius.

Această căldură poate fi utilizată pentru a produce abur sau pentru a încălzi alte fluide, care pun în mișcare turbine conectate la generatoare electrice.

Spre deosebire de energia solară, care depinde de lumina zilei, sau de cea eoliană, care depinde de vânt, energia geotermală poate produce electricitate 24 de ore din 24, atât timp cât instalația funcționează și resursa termică poate fi exploatată în condiții adecvate.

Quaise susține că exploatarea resurselor geotermale la temperaturi foarte ridicate ar putea permite producerea unei cantități de electricitate de până la zece ori mai mari per sondă decât în sistemele geotermale convenționale.

Energia necesară pentru aproximativ 50.000 de locuințe

Cei 50 de megawați contractați de Google reprezintă o capacitate de producție care, potrivit postului public Oregon Public Broadcasting, ar fi comparabilă cu necesarul de electricitate al aproximativ 50.000 de gospodării americane.

În cazul Google, electricitatea va sprijini funcționarea a trei centre de date din statul Oregon.

Aceste infrastructuri au nevoie de alimentare constantă pentru serverele care susțin servicii digitale, stocarea informațiilor și aplicațiile de inteligență artificială.

Extinderea inteligenței artificiale crește presiunea asupra rețelelor electrice, iar marile companii tehnologice caută surse de energie care să poată funcționa continuu și să aibă emisii reduse de carbon.

Când va începe Google să folosească energia din adâncul Pământului

Livrările de electricitate ar putea începe cel mai devreme în 2030.

Prima etapă a proiectului Obsidian va utiliza tehnologii convenționale de foraj pentru accesarea resurselor geotermale foarte fierbinți. Tehnologia de vaporizare a rocilor cu ajutorul girotronului este dezvoltată pentru etapele ulterioare și pentru extinderea accesului la resurse aflate la adâncimi mai mari.