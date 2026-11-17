„În România de foarte multă vreme nu se face performanță la întreprinderi publice”, a afirmat Marian Neacșu la Antena 3 CNN, precizând că problemele financiare ale multor societăți persistă de ani de zile.

Neacșu a explicat că în România există 1.639 de societăți publice, dintre care aproximativ 165 funcționează la nivel central, iar restul la nivel local.

„Din aceste 165 de societăți la nivel național în anul de referință 2024 s-au înregistrat circa un miliard (de euro – n.r.) pierdere (…) și patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Celelalte s-au disipat pe celelalte societăți”, a afirmat Neacșu.

Întrebat despre datoriile totale acumulate de aceste companii de-a lungul anilor, Neacșu a precizat că suma se ridică la aproximativ 18 miliarde de lei.

„Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de foarte mulți ani de zile”, a afirmat vicepremierul.

CFR Marfă, printre companiile cu cele mai mari pierderi

Vicepremierul a oferit exemplul CFR Marfă, despre care a afirmat că a acumulat pierderi de peste 600 de milioane și datorii de peste trei miliarde de lei.

Întrebat dacă societatea mai poate fi salvată, Neacșu a explicat că acest lucru nu mai este posibil în actuala sa formă.

„CFR Marfă, în forma societății care a produs datorii, nu, tocmai a intrat în procedură de faliment. Activele și activitatea au fost preluate pe Carpatica Feroviar, o societate pe care statul a înființat-o acum doi ani de zile și care în momentul ăsta se menține pe criterii de eficiență și de profit”, a declarat acesta.

Companiile cu pierderi ar putea fi reorganizate sau închise

Marian Neacșu a explicat că societățile de stat cu probleme financiare ar putea fi salvate, reorganizate sau închise, în funcție de rezultatele analizelor. În unele cazuri, Guvernul ar putea lua în calcul și infuzii de capital pentru îmbunătățirea performanțelor.

„Este foarte clar că pentru a putea să luăm măsurile cele mai bune care se impun, trebuie să analizăm foarte riguros, să avem o bază de raportare unitară, să știm precis care sunt datele de intrare pentru a putea pune diagnosticul corect”, a declarat vicepremierul.

Întrebat câte dintre companiile de stat nu mai pot fi salvate, Neacșu a spus că este prematur să ofere un număr. El a arătat că situația diferă de la o societate la alta, inclusiv în cazul celor aflate în subordinea autorităților locale.

Sursa video: Antena 3 CNN