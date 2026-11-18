Vorbind la un eveniment din California, directorul general al Amazon a spus că inițial era „părtinitor” împotriva lui Robert Pattinson pentru celebrul rol.

„Inițial, aș spune că am fost puțin părtinitori împotriva lui doar pentru că este deja atât de faimos. Ne-am gândit că poate ar trebui să avem pe cineva puțin mai necunoscut. Dar în testele de ecranizare, a fost atât de evident că este James Bond”, a spus Jeff Bezos.

„Rob avea ceva special”, a spus miliardarul, potrivit BBC.

Rolul lui 007 a fost de obicei acordat unui actor care nu este la fel de cunoscut în momentul distribuirii. Totuși, de data aceasta Amazon MGM a ales un nume cunoscut, alegând o vedetă de cinema mai avantajoasă din punct de vedere financiar, considerată pe scară largă o alegere sigură.

Alegerea actorului britanic vine pe fondul reducerilor și consolidărilor pe scară largă de la Hollywood. Din cauza acestora, studiourile au dificultăți în a atrage publicul în cinematografe.

Persoane din interiorul Hollywood-ului au declarat că Pattinson a fost considerat o alegere sigură pentru a atrage publicul, în loc să își asume riscuri cu un actor nou care ar putea crește odată cu franciza.

Robert Pattinson devine al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria oficială de filme. El îl înlocuiește pe Daniel Craig, care a jucat rolul celebrului agent secret britanic în cinci filme, între 2006 și 2021.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie. Faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul.