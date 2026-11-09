Surpriză în cursa pentru următorul James Bond. Două staruri de la Hollywood au dat probe secrete pentru rolul agentului 007

Robert Pattinson și Nicholas Hoult se numără printre actorii testați pentru rolul lui James Bond, potrivit informațiilor publicate de Variety și Deadline, preluate de Euronews. Cei doi intră astfel într-o competiție în care erau vehiculate până acum trei nume: Callum Turner, Jack Lowden și Josh O’Connor.

Batman ar putea deveni noul James Bond

Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, este unul dintre cele mai surprinzătoare nume apărute în discuțiile despre agentul 007. Actorul britanic a devenit celebru datorită seriei Twilight, dar ulterior și-a construit o carieră în producții precum The Lighthouse, Tenet și The Batman.

Posibila alegere a lui Pattinson ridică o întrebare interesantă: ar putea actorul care îl interpretează în prezent pe Batman să preia și unul dintre cele mai cunoscute roluri din cinematografie? Un avantaj ar putea fi colaborarea sa cu Denis Villeneuve, regizorul viitorului film James Bond.

Pattinson joacă în Dune: Part Three, regizat tot de Villeneuve, ceea ce înseamnă că cei doi au deja experiența unei colaborări. Totuși, apropierea profesională nu reprezintă o confirmare că actorul ar avea prioritate la distribuirea rolului.

Nicholas Hoult, un alt candidat neașteptat

Celălalt nume nou este Nicholas Hoult, în vârstă de 36 de ani. Actorul a devenit cunoscut prin seria X-Men și a jucat ulterior în Mad Max: Fury Road și Nosferatu. Mai recent, l-a interpretat pe Lex Luthor în Superman, demonstrând că poate aborda atât personaje negative, cât și roluri dramatice complexe. Intrarea sa în cursa pentru James Bond complică alegerea producătorilor.

Franciza a preferat în trecut actori care nu erau deja superstaruri internaționale. Sean Connery era relativ necunoscut când a primit rolul, iar Daniel Craig, deși avea experiență cinematografică, a devenit un nume mondial odată cu Casino Royale, lansat în 2006. Pattinson și Hoult sunt însă actori consacrați, asociați deja cu personaje celebre și cu producții de mare succes.

Cine mai concurează pentru rolul agentului 007

Printre favoriții vehiculați de presa internațională se află Callum Turner, Jack Lowden și Josh O’Connor. Turner a primit recent susținerea fostului James Bond, Pierce Brosnan.

Dua Lipa has reportedly shared a still of Callum Turner as James Bond on her Instagram Story, seemingly hinting at his casting as the next 007. https://t.co/lNIgoh7YRA — Cinema Carve (@Cinema_Cravezz) November 8, 2026

Lowden, cunoscut pentru serialul Slow Horses, este un alt nume discutat intens, în timp ce O’Connor a recunoscut că se simte onorat să fie luat în considerare. Variety a relatat și despre discuții cu Harry Styles, fără ca participarea acestuia la probe să fie confirmată. Amazon MGM Studios nu a anunțat oficial cine îl va înlocui pe Daniel Craig.

Noul James Bond va fi anunțat până la finalul lui 2026

Producătoarea Amy Pascal a declarat în august că anunțul ar putea veni până la sfârșitul anului 2026, dar nu există încă un calendar oficial. Procesul de selecție este coordonat de directoarea de casting Nina Gold. Viitorul film va fi regizat de Denis Villeneuve, iar scenariul este scris de Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders.

Va fi prima producție Bond realizată după ce Amazon a preluat controlul creativ al francizei de la Barbara Broccoli și Michael G. Wilson. Filmările sunt așteptate să înceapă în 2027, iar lansarea nu este anticipată înainte de 2028. Până la anunțul oficial, Pattinson și Hoult rămân candidați, nu succesori confirmați ai lui Daniel Craig.