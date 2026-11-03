Pierce Brosnan și-a ales succesorul pentru rolul lui James Bond. Cine este actorul pe care îl vede în pielea agentului 007

Starul irlandez a dezvăluit că urmărește cu interes alegerea noului protagonist al francizei și a vorbit despre calitățile pe care acesta ar trebui să le aibă.

Callum Turner, actorul pe care Pierce Brosnan îl vede în rolul lui James Bond

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Pierce Brosnan, în vârstă de 73 de ani, a declarat că actorul britanic Callum Turner ar fi o alegere potrivită pentru a deveni următorul James Bond, relatează Variety.

Brosnan, care l-a interpretat pe agentul secret britanic în patru filme lansate între 1995 și 2002, îl cunoaște pe Turner din perioada în care au lucrat împreună la pelicula „The Only Living Boy in New York”, apărută în 2017.

„Callum Turner este cineva cu care am lucrat și este un actor foarte puternic”, a declarat Brosnan, apreciind atât talentul acestuia, cât și prezența sa pe ecran.

Fostul interpret al lui Bond a precizat însă că îi admiră și pe ceilalți actori luați în calcul pentru rol și că așteaptă anunțul oficial cu același interes ca publicul.

„Acum sunt doar un spectator. Sunt un om obișnuit, nerăbdător să afle cine va interpreta acest rol legendar din istoria cinematografiei”, a explicat actorul.

Cine sunt ceilalți actori luați în calcul pentru rolul agentului 007

Potrivit informațiilor publicate de Variety, Callum Turner se numără printre favoriții pentru preluarea rolului, alături de Jack Lowden, cunoscut pentru interpretarea sa din serialul „Slow Horses”.

Pe lista numelor vehiculate anterior pentru noul James Bond s-au aflat și Josh O’Connor și Jacob Elordi.

Publicația americană notează că ultimele audiții pentru rol ar avea loc la Londra, însă identitatea viitorului agent 007 nu a fost anunțată oficial.

Brosnan a evitat să indice un singur candidat drept alegerea definitivă, subliniind că actorii aflați în discuție au calitățile necesare pentru o carieră îndelungată.

Acesta i-a transmis viitorului interpret al personajului urări de succes, dar și de putere și curaj pentru provocarea pe care o presupune un asemenea rol.

Pierce Brosnan, entuziasmat de noul film James Bond regizat de Denis Villeneuve

Dincolo de alegerea protagonistului, Pierce Brosnan s-a declarat încântat de perspectiva colaborării dintre franciza James Bond și regizorul Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele „Dune”.

Actorul consideră că stilul vizual și imaginația cineastului ar putea aduce o perspectivă spectaculoasă asupra aventurilor agentului secret britanic.

„Cred că vom fi uluiți. Chiar cred asta”, a afirmat Brosnan, lăudând viziunea artistică și capacitatea regizorului de a construi povești cinematografice impresionante.

Alegerea viitorului James Bond rămâne una dintre cele mai urmărite decizii de la Hollywood, în condițiile în care noul actor va trebui să continue moștenirea unui personaj devenit simbol al cinematografiei internaționale.