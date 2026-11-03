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România revine la World Travel Market Londra la nivel de ministru, după șase ani. 35 de expozanți promovează destinațiile românești

România participă, în perioada 3-5 noiembrie, la World Travel Market Londra 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism. Delegația este condusă de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și reunește 35 de coexpozanți.
România revine la World Travel Market Londra la nivel de ministru, după șase ani. 35 de expozanți promovează destinațiile românești
Foto: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 17:30, Economic
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„După șase ani sau chiar mai bine de atât, România participă din nou la World Travel Market Londra la nivel de ministru”, a declarat Daniel Zamfir, care a spus că țara noastră urmărește să atragă parteneri și investitori pentru dezvoltarea turismului.

În prima zi a evenimentului, ministrul a vizitat standul României, alături de ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, și de consulul general al României la Manchester, Nicoleta-Loredana Teodorovici.

Agenda oficialului a inclus o întrevedere cu Rosario Sánchez Grau, secretar de stat în Ministerul Industriei și Turismului din Spania, precum și o întâlnire cu Emir Pineda, directorul Miami International Airport. Discuțiile cu reprezentantul aeroportului american au vizat posibilitățile de cooperare în turism și conectivitate aeriană.

Participarea la târgul de la Londra urmărește promovarea destinațiilor românești pe piața britanică, aflată în top 10 al piețelor de proveniență a turiștilor străini în România, atât după numărul sosirilor, cât și al înnoptărilor.

Standul național al României la World Travel Market Londra include prezentări ale unor destinații precum Bucovina, Craiova, Constanța și Mamaia, Dealu Mare și Transilvania. Promovarea pune accent pe patrimoniul cultural, city break-uri, turism vitivinicol și experiențe în natură.

Vizitatorii pot urmări și momente artistice cu port popular și dansuri tradiționale oltenești, susținute de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj.

La stand sunt prezentate și spoturile campaniei de promovare turistică difuzate pe BBC World News în perioada 1-29 noiembrie: „Romania, So Much More Than Dracula!”, „Wild Romania” și „Sounds Like Romania”.

Daniel Zamfir urmează să participe și la Summitul Miniștrilor Turismului, organizat în parteneriat cu UN Tourism și World Travel & Tourism Council.

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