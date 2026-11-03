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Aeroportul Modlin din Varșovia s-a închis după o amenințare cu bombă asupra unui zbor din Londra

Aeroportul Varșovia-Modlin a fost închis temporar marți, după ce un avion Boeing 737 MAX al companiei LOT, care zbura pe ruta Londra Heathrow – Varșovia Chopin și avea 181 de persoane la bord, a aterizat de urgență din cauza unei alerte privind o posibilă bombă.
Aeroportul Modlin din Varșovia s-a închis după o amenințare cu bombă asupra unui zbor din Londra
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
03 nov. 2026, 12:32, Știri externe
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Aeroportul secundar al capitalei poloneze, situat la nord de Varșovia a confirmat că zborul L0286 de la Heathrow la Varșovia, cu 181 de persoane la bordul unui avion Boeing 737 MAX, a aterizat în siguranță la Modlin, relatează The Guardian.

Avionul va fi inspectat de serviciile de securitate, iar aeroportul rămâne închis până la o nouă notificare.

Alerta cu bombă vine la doar o zi după ce un zbor WizzAir de la Londra Luton către Sofia, Bulgaria, a fost redirecționat către Budapesta în urma unei raportări de amenințare cu bombă în aer. După o inspecție atentă, s-a dovedit a fi o alarmă falsă.

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