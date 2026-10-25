Prima pagină » Știri externe » Zeci de zboruri anulate pe aeroportul din Amsterdam din cauza vântului puternic

Zeci de zboruri anulate pe aeroportul din Amsterdam din cauza vântului puternic

Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre principalele noduri aeriene din Europa, a anulat duminică zeci de zboruri din cauza vânturilor puternice provocate de furtuna Boelo.
Zeci de zboruri anulate pe aeroportul din Amsterdam din cauza vântului puternic
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
25 oct. 2026, 15:16, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Aproximativ 90 de zboruri au fost anulate pe tabela de plecări a aeroportului, în principal către orașe europene, inclusiv Paris, Roma și Dublin. Zeci de zboruri programate să aterizeze pe aeroport au fost, de asemenea, anulate sau amânate, conform AFP, citat de Le Figaro.

„Din cauza vânturilor puternice, se așteaptă mai puține zboruri să decoleze și să aterizeze duminică, 25 octombrie”, au declarat reprezentanți ai aeroportului. Nu a specificat numărul exact de zboruri afectate.

Franța a fost lovită, de asemnea de furtunile Boelo și Austen, primele din sezon. Acestea au lovit nord-vestul Franței în noaptea de joi până vineri. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit, iar două persoane au fost transportate la spital în stare critică. Vineri seară, avertizarea cod portocaliu de vânt a fost ridicată pentru toate departamentele afectate – regiunea Hauts-de-France, precum și coasta de la Côtes-d’Armor până la Seine-Maritime – conform celui mai recent buletin Météo-France. Furtuna Austen „s-a deplasat spre țările Benelux și Germania”, a explicat serviciul meteorologic.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
„Vestele Galbene“ anunță deja când va avea loc următorul protest din Franța. Confruntările violente de sâmbătă au continuat pe tot parcursul nopții
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Subaru disturbă piața auto cu o invenție revoluționară: o baterie construită alături de Panasonic amenință supremația chineză în segmentul mașinilor electrice
Libertatea
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor