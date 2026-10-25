Zeci de zboruri anulate pe aeroportul din Amsterdam din cauza vântului puternic

Aproximativ 90 de zboruri au fost anulate pe tabela de plecări a aeroportului, în principal către orașe europene, inclusiv Paris, Roma și Dublin. Zeci de zboruri programate să aterizeze pe aeroport au fost, de asemenea, anulate sau amânate, conform AFP, citat de Le Figaro.

„Din cauza vânturilor puternice, se așteaptă mai puține zboruri să decoleze și să aterizeze duminică, 25 octombrie”, au declarat reprezentanți ai aeroportului. Nu a specificat numărul exact de zboruri afectate.

Franța a fost lovită, de asemnea de furtunile Boelo și Austen, primele din sezon. Acestea au lovit nord-vestul Franței în noaptea de joi până vineri. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit, iar două persoane au fost transportate la spital în stare critică. Vineri seară, avertizarea cod portocaliu de vânt a fost ridicată pentru toate departamentele afectate – regiunea Hauts-de-France, precum și coasta de la Côtes-d’Armor până la Seine-Maritime – conform celui mai recent buletin Météo-France. Furtuna Austen „s-a deplasat spre țările Benelux și Germania”, a explicat serviciul meteorologic.