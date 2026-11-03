Proiect de acord pentru eliminarea birocrației legate de Brexit pentru exporturile de alimente între UE și Marea Britanie

Text de 200 de pagini al proiectului pentru așa-numitul acord „SPS” (sanitar și fitosanitar) a fost transmis statelor UE la Bruxelles pentru a fi examinat în cadrul unei reuniuni de miercuri, potrivit BBC.

Texte similare pentru acorduri privind comercializarea certificatelor de emisii și un program de călătorie și muncă pentru tineri au fost, de asemenea, difuzate alături de un proiect de declarație comună de 15 pagini pentru liderii de top ai Regatului Unit și UE.

Acordul privind alimentele este cea mai semnificativă parte a așa-numitei resetări Brexit convenite până în prezent, eliminând controalele și birocrația care au afectat exportatorii după ce Marea Britanie a ieșit din piața unică a UE.

Ca urmare a acordului, guvernul susține că economia Regatului Unit va beneficia în cele din urmă de beneficii anuale în valoare de 5,1 miliarde de lire sterline. Acordul ar putea avea următoarele efecte:

Exporturile către UE de cârnați proaspeți, burgeri, crustacee din apele naționale și cartofi de sămânță ar putea fi reluate.

Ar trebui să elimine necesitatea certificatelor de sănătate pentru export în valoare de 200 de lire sterline, care confirmă că produsul îndeplinește cerințele sanitare ale țării în care se îndreaptă.

De asemenea, ar trebui să elimine necesitatea certificatelor fitosanitare de 25 de lire sterline, care arată că plantele sau produsele vegetale sunt lipsite de dăunători și boli.

Unele taxe ar putea fi eliminate

Taxele inspectorilor, certificatele organice, unele taxe portuare și alte verificări pentru exporturile și importurile către și dinspre UE ar putea fi eliminate.

Va reintroduce pașapoartele pentru animalele de companie britanice introduse în UE.

În schimb, se așteaptă ca Regatul Unit să se angajeze să respecte și să se adapteze la reglementările UE existente privind standardele comerciale cu plante, animale și alimente – un proces numit „aliniere dinamică”.

Deși normele din Regatul Unit rămân în mare parte aliniate cu cele ale UE, există unele domenii în care Anglia s-a abătut de la regulamentul UE, de exemplu, în ceea ce privește „reproducerea de precizie” a plantelor, cunoscută anterior sub numele de editare genetică. În ultimele săptămâni, s-a ajuns la un acord privind măsurile de tranziție, în timp ce noile reglementări ale UE intră în vigoare.

Guvernul a anunțat deja un proiect de lege privind parteneriatele europene , care va oferi un mecanism juridic pentru aplicarea noilor reguli și reglementări ale UE