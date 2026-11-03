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Perioada pentru obținerea rezidenței în Marea Britanie se va dubla. Românii trebuie să știe că regulile se vor aplica și retroactiv

Marea Britanie va dubla perioada de așteptare pentru obținerea rezidenței permanente în cazul cetățenilor străini. Măsura se va aplica de anul viitor și va conține câteva excepții. Acestea îi vizează pe străinii cu venituri mari și pe cei care lucrează în domeniul asistenței sociale.
Perioada pentru obținerea rezidenței în Marea Britanie se va dubla. Românii trebuie să știe că regulile se vor aplica și retroactiv
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
03 nov. 2026, 08:43, Social
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Marea Britanie și-a revizuit normele privind imigrația, dublând la 10 ani perioada de așteptare necesară majorității lucrătorilor străini pentru a obține rezidența permanentă. Totodată, a fost stabilit un termen de până la 30 de ani pentru refugiații care sosesc în țară cu „ambarcațiuni mici”.

Potrivit Al Jazeera, sute de mii de lucrători din domeniul asistenței sociale vor fi scutiți de regulile stricte. Este o concesie făcută ca urmare a nemulțumirilor exprimate în cadrul Partidului Laburist, aflat la guvernare.

Ce drepturi oferă rezidența permanentă în Marea Britanie

Rezidența permanentă, cunoscută sub denumirea de „drept de ședere pe termen nelimitat” (indefinite leave to remain), conferă dreptul de a munci, de a studia, de a beneficia de serviciile gratuite ale sistemului public de sănătate și de a accesa ajutoare sociale.

În prezent, acest statut poate fi obținut după cinci ani. Noile reguli, care urmează să intre în vigoare anul viitor, condiționează eligibilitatea pentru rezidența permanentă de nivelul veniturilor.

Măsurile se vor aplica retroactiv

Persoanele care câștigă peste 50.000 de lire sterline pe an vor putea depune cererea în continuare după cinci ani, iar cele cu venituri de peste 125.000 de lire sterline, după trei ani. Pentru toți ceilalți, perioada de așteptare va fi de 10 ani. Salariul mediu în Marea Britanie este de aproximativ 39.000 de lire sterline.

Regulile se vor aplica retroactiv și lucrătorilor care se află deja în țară. Conform noilor reguli, solicitanții vor fi excluși dacă au antecedente penale, nu cunosc limba engleză „la un nivel avansat”, au datorii față de stat sau nu au contribuit la sistemul de asigurări sociale timp de cel puțin trei ani.

Guvernul britanic estimează că până la 1,4 milioane de persoane vor primi statutul de rezident permanent în perioada 2026–2030.

Aceste modificări, anunțate în urma unei consultări publice, fac parte dintr-un demers mai amplu de înăsprire a normelor privind imigrația. Marea Britanie se confruntă cu un număr foarte mare de imigranți care a crescut după Brexit.

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