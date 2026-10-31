Susținerea britanicilor pentru revenirea țării în UE a crescut după declarațiile lui Andy Burnham

În același timp, procentul celor care vor ca Marea Britanie să rămână în afara UE a scăzut cu trei puncte, până la 30%.

Sondajul citat de The Independent arată că susținerea este mai mare în rândul tinerilor: 73% dintre britanicii cu vârste sub 35 de ani vor revenirea în Uniune. De asemenea, 77% dintre cei care au votat cu Partidul Laburist la ultimele alegeri susțin această opțiune, la fel ca 31% dintre alegătorii conservatori și 16% dintre cei ai partidului Reform UK.

Cei mai mulți respondenți consideră că revenirea în UE ar avea efecte pozitive asupra economiei britanice (54%) și securității naționale (53%). În schimb, 39% cred că o astfel de decizie ar afecta capacitatea Marii Britanii de a acționa în propriul interes.

Sondajul Ipsos a fost realizat pe un eșantion de 1.109 adulți, în perioada 15-22 octombrie 2026.

Nick Boles, fostul ministru conservator, a declarat că din sondaj reiese „clar” că „Andy Burnham vorbește în numele majorității atunci când afirmă că Brexit-ul a fost dăunător pentru Marea Britanie și că avem nevoie de o relație mult mai strânsă cu UE”.

Premierul Andy Burnham a declarat că și-ar dori ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, relansând dezbaterea privind Brexitul.