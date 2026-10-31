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Susținerea britanicilor pentru revenirea țării în UE a crescut după declarațiile lui Andy Burnham

56% dintre britanici ar vota pentru revenirea Regatului Unit în UE, în creștere cu patru puncte procentuale față de luna mai, potrivit unui sondaj Ipsos citat de publicația The Independent. Susținerea pentru readerare a crescut după ce Andy Burnham a deschis posibilitatea revenirii țării în blocul comunitar.
Susținerea britanicilor pentru revenirea țării în UE a crescut după declarațiile lui Andy Burnham
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 18:33, Știri externe
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În același timp, procentul celor care vor ca Marea Britanie să rămână în afara UE a scăzut cu trei puncte, până la 30%.

Sondajul citat de The Independent arată că susținerea este mai mare în rândul tinerilor: 73% dintre britanicii cu vârste sub 35 de ani vor revenirea în Uniune. De asemenea, 77% dintre cei care au votat cu Partidul Laburist la ultimele alegeri susțin această opțiune, la fel ca 31% dintre alegătorii conservatori și 16% dintre cei ai partidului Reform UK.

Cei mai mulți respondenți consideră că revenirea în UE ar avea efecte pozitive asupra economiei britanice (54%) și securității naționale (53%). În schimb, 39% cred că o astfel de decizie ar afecta capacitatea Marii Britanii de a acționa în propriul interes.

Sondajul Ipsos a fost realizat pe un eșantion de 1.109 adulți, în perioada 15-22 octombrie 2026.

Nick Boles, fostul ministru conservator, a declarat că din sondaj reiese „clar” că „Andy Burnham vorbește în numele majorității atunci când afirmă că Brexit-ul a fost dăunător pentru Marea Britanie și că avem nevoie de o relație mult mai strânsă cu UE”.

Premierul Andy Burnham a declarat că și-ar dori ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, relansând dezbaterea privind Brexitul.

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