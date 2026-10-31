Prima pagină » Știri externe » Tren deraiat în Japonia după ce a lovit un urs. 34 de pasageri au petrecut noaptea în garnitură

Tren deraiat în Japonia după ce a lovit un urs. 34 de pasageri au petrecut noaptea în garnitură

34 de pasageri și membri ai echipajului au fost nevoiți să petreacă noaptea într-un tren din nordul Japoniei, după ce garnitura a lovit un urs și a deraiat. Incidentul s-a produs pe insula Hokkaido. Nimeni nu a fost rănit.
Tren deraiat în Japonia după ce a lovit un urs. 34 de pasageri au petrecut noaptea în garnitură
Laura Buciu
31 oct. 2026, 18:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:50, în timp ce trenul circula pe ruta dintre orașele Asahikawa și Wakkanai, potrivit publicației Japan News, citată de The Independent. În urma impactului cu animalul, roțile primului vagon s-au încurcat în corpul ursului, iar garnitura a deraiat.

La bord se aflau 34 de persoane, pasageri și membri ai echipajului. Din fericire, nimeni nu a suferit răni. Oamenii au rămas însă în tren pe parcursul nopții, fiind evacuați din zona accidentului abia sâmbătă, în jurul orei 9:30.

Nu există informații clare dacă ursul a supraviețuit impactului.

Japonia, confruntată cu tot mai multe incidente provocate de urși

Accidentul are loc într-o perioadă în care Japonia se confruntă cu o creștere a întâlnirilor periculoase dintre oameni și urși. Animalele au fost observate tot mai frecvent în apropierea locuințelor, școlilor, supermarketurilor și stațiunilor cu izvoare termale.

În ultimii ani, atacurile urșilor au devenit tot mai numeroase. Experții pun această evoluție pe seama creșterii populației de urși, a modificărilor climatice care afectează disponibilitatea hranei, a depopulării zonelor rurale și a abandonării terenurilor agricole. Acești factori determină animalele să se apropie tot mai mult de așezările umane.

Anul trecut, urșii au ucis 13 persoane în Japonia, un bilanț record la nivel național. Alte cel puțin cinci persoane au murit în atacuri produse între aprilie și iunie anul acesta.

Undă verde pentru vânătoare de urși negri asiatici

Potrivit unui raport guvernamental publicat în 2025, populația de urși bruni din Japonia s-a dublat în ultimele trei decenii, ajungând la aproximativ 12.000 de exemplare. În același timp, pe insula principală Honshu trăiesc aproximativ 42.000 de urși negri asiatici.

Urșii bruni, mai mari și mai puternici, se găsesc în special pe insula Hokkaido. Masculii pot ajunge la o lungime de aproximativ doi metri și la o greutate de până la 400 de kilograme.

În septembrie, autoritățile din Tokyo au anunțat reluarea vânătorii controlate a urșilor negri asiatici, după o pauză de aproape 20 de ani. Măsura permite vânătorilor să captureze și să elimine până la 34 de exemplare anual în vestul capitalei și de-a lungul cursurilor de apă care duc spre zonele urbane.

De asemenea, anul trecut, Japonia a trimis armata în prefectura Akita pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea numărului tot mai mare de atacuri mortale. În regiune, observațiile privind prezența urșilor au crescut de șase ori, depășind 8.000 de cazuri.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
GSP.ro
Președintele Karol Nawrocki denunță un atac la ordinea constituțională după preluarea prin forță a Tribunalului Constituțional de către Guvernul Tusk
Gandul
Am găsit-o pe ”Gândac”, femeia cu care Mocăniță a înșelat-o pe Claudia! Concurenta a umilit-o: 'Urâtă e'
Cancan
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport
Locul unde s-ar putea opri A7 în 2026. Dacă UMB reușește „minunea”, se va circula de Crăciun pe 358 de kilometri de autostradă între București și Moldova
Libertatea
De ce nu e bine să „deranjezi” un furuncul. Atenție, pot apărea complicații grave!
CSID
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor