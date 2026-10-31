Tren deraiat în Japonia după ce a lovit un urs. 34 de pasageri au petrecut noaptea în garnitură

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:50, în timp ce trenul circula pe ruta dintre orașele Asahikawa și Wakkanai, potrivit publicației Japan News, citată de The Independent. În urma impactului cu animalul, roțile primului vagon s-au încurcat în corpul ursului, iar garnitura a deraiat.

La bord se aflau 34 de persoane, pasageri și membri ai echipajului. Din fericire, nimeni nu a suferit răni. Oamenii au rămas însă în tren pe parcursul nopții, fiind evacuați din zona accidentului abia sâmbătă, în jurul orei 9:30.

Nu există informații clare dacă ursul a supraviețuit impactului.

Japonia, confruntată cu tot mai multe incidente provocate de urși

Accidentul are loc într-o perioadă în care Japonia se confruntă cu o creștere a întâlnirilor periculoase dintre oameni și urși. Animalele au fost observate tot mai frecvent în apropierea locuințelor, școlilor, supermarketurilor și stațiunilor cu izvoare termale.

În ultimii ani, atacurile urșilor au devenit tot mai numeroase. Experții pun această evoluție pe seama creșterii populației de urși, a modificărilor climatice care afectează disponibilitatea hranei, a depopulării zonelor rurale și a abandonării terenurilor agricole. Acești factori determină animalele să se apropie tot mai mult de așezările umane.

Anul trecut, urșii au ucis 13 persoane în Japonia, un bilanț record la nivel național. Alte cel puțin cinci persoane au murit în atacuri produse între aprilie și iunie anul acesta.

Undă verde pentru vânătoare de urși negri asiatici

Potrivit unui raport guvernamental publicat în 2025, populația de urși bruni din Japonia s-a dublat în ultimele trei decenii, ajungând la aproximativ 12.000 de exemplare. În același timp, pe insula principală Honshu trăiesc aproximativ 42.000 de urși negri asiatici.

Urșii bruni, mai mari și mai puternici, se găsesc în special pe insula Hokkaido. Masculii pot ajunge la o lungime de aproximativ doi metri și la o greutate de până la 400 de kilograme.

În septembrie, autoritățile din Tokyo au anunțat reluarea vânătorii controlate a urșilor negri asiatici, după o pauză de aproape 20 de ani. Măsura permite vânătorilor să captureze și să elimine până la 34 de exemplare anual în vestul capitalei și de-a lungul cursurilor de apă care duc spre zonele urbane.

De asemenea, anul trecut, Japonia a trimis armata în prefectura Akita pentru a sprijini autoritățile locale în gestionarea numărului tot mai mare de atacuri mortale. În regiune, observațiile privind prezența urșilor au crescut de șase ori, depășind 8.000 de cazuri.