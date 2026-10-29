Fosta ministră spaniolă a Muncii, găsită moartă în accidentul feroviar din Spania

O fostă ministră a Muncii din Spania, Fátima Báñez, a murit miercuri, în tragicul accident care a avut loc în regiunea Toledo din Spania, relatează POLITICO. Ea s-a aflat printre cele 68 de victime, confirmate până în acest moment de autorități.

Anunțul tragic a fost făcut joi de CEOE, principala asociație patronală din Spania, a cărei fundație era condusă de aceasta.

„Conducerea, angajamentul social și viziunea strategică ale lui Báñez au lăsat o amprentă de neșters asupra acestei organizații și asupra tuturor celor care au lucrat cu ea”, a transmis CEOE într-un comunicat.

Cine era Fátima Báñez

Fosta ministră a coordonat reforma controversată a Muncii, adoptată de Guvernul Spaniei în 2012. Fátima Báñez a făcut parte din Guvernul condus de Mariano Rajoy între 2011 și 2018, un executiv de centru-dreapta.

În perioada în care a fost ministru, Báñez a devenit o apropiată a Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dar care pe atunci era omoloaga sa germană.

Trei zile de doliu național

După tragicul eveniment din Spania premierul Pedro Sánchez a decretat trei zile de doliu național.

„Este inacceptabil ca o țară precum Spania să sufere două accidente feroviare de mare viteză în același an. Vom afla adevărul până la capăt, iar dacă a existat neglijență, aceasta va fi dezvăluită; dacă au existat deficiențe în sistem, vom acționa hotărât”, a declarat prim-ministrul spaniol.

Din ancheta preliminară, ar reieși că tragicul accident ar fi fost provocat de o eroare umană, care ar fi provenit din Centrul de Control Feroviar de la Madrid, conform lui Óscar Puente, ministrul Transporturilor din Spania.